https://ria.ru/20210311/aurus-1600724570.html

Минпромторг показал первый прототип электромотоцикла Aurus

Минпромторг показал первый прототип электромотоцикла Aurus

ФГУП НАМИ, разработчик линейки отечественных автомобилей класса люкс "Кортеж" для первых лиц государства, показало первый прототип электрического мотоцикла... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T11:11

2021-03-11T11:11

2021-03-11T15:29

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. ФГУП НАМИ, разработчик линейки отечественных автомобилей класса люкс "Кортеж" для первых лиц государства, показало первый прототип электрического мотоцикла сопровождения Aurus, следует из сообщения Минпромторга России в инстаграме.Отмечается, что идея заместить мотоциклы сопровождения иностранного производства на отечественные образцы витала в воздухе с самого начала развития проекта единой модульной платформы, и после успешной разработки семейства машин Aurus было принято решение о начале работ в этом направлении."Специальные версии мотоциклов тяжелого класса отлично подходят для выполнения целого ряда задач подразделений МВД и МЧС. Высокие потребительские качества разрабатываемой в НАМИ платформы мотоцикла открывают широкие возможности для создания на применяемой агрегатной базе конкурентоспособных образцов и для свободной продажи", — также говорится в сообщении ведомства.При этом мотоцикл создан с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО России.Предполагается, что электрическая силовая установка разрабатываемого мотоцикла с пиковой мощностью 140 кВт обеспечит необходимые динамические характеристики в сочетании с плавностью работы, бесшумностью и необходимым запасом хода. В министерстве отметили что он сможет разгоняться до 100 километров в час за 3,7 секунды. Также он будет стилистически сочетаться с линейкой бренда Aurus Russia.

https://ria.ru/20210310/aurus-1600566588.html

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Прототип электрического мотоцикла AURUS. Кадры Минпромторга Aurus - теперь и мотоцикл. Минпромторг России представил прототип электрического мотоцикла сопровождения, созданный с учетом требований ФСО. Энергосиловой комплекс с пиковой мощностью 140 кВт работает плавно и бесшумно. Разгон до 100 км/ч за 3,7 секунды. 2021-03-11T11:11 true PT3M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)