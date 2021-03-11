Минпромторг показал первый прототип электромотоцикла Aurus
В семействе Aurus появился мотоцикл. Он выполнен в стилистике, обеспечивающей эстетическую встраиваемость в линейку бренда.
В семействе Aurus появился мотоцикл. Он выполнен в стилистике, обеспечивающей эстетическую встраиваемость в линейку бренда.
Мотоцикл Aurus, предназначенный для сопровождения кортежа высокопоставленных лиц, будет полностью электрическим.
Мотоцикл Aurus, предназначенный для сопровождения кортежа высокопоставленных лиц, будет полностью электрическим.
Создание прототипа мотоцикла стало результатом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведенных специалистами ФГУП "НАМИ" по поручению Минпромторга.
Создание прототипа мотоцикла стало результатом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведенных специалистами ФГУП "НАМИ" по поручению Минпромторга.
Мотоцикл сконструирован с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО и соответствует всем их запросам.
Мотоцикл сконструирован с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО и соответствует всем их запросам.
Специальные версии мотоциклов тяжелого класса отлично подходят для выполнения задач МВД и МЧС, отметили в Минпромторге.
Специальные версии мотоциклов тяжелого класса отлично подходят для выполнения задач МВД и МЧС, отметили в Минпромторге.
"В НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл", — считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
"В НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл", — считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Мотоцикл Aurus будет оснащен мотором мощностью 140 кВт.
Мотоцикл Aurus будет оснащен мотором мощностью 140 кВт.
Динамика разгона мотоцикла с нуля до 100 км/ч составит 3,7 секунды.
Динамика разгона мотоцикла с нуля до 100 км/ч составит 3,7 секунды.
Электромотоцикл может поступить в продажу в 2023 году.
Электромотоцикл может поступить в продажу в 2023 году.
Макет электрического мотоцикла Aurus.
В семействе Aurus появился мотоцикл. Он выполнен в стилистике, обеспечивающей эстетическую встраиваемость в линейку бренда.
Мотоцикл Aurus, предназначенный для сопровождения кортежа высокопоставленных лиц, будет полностью электрическим.
Создание прототипа мотоцикла стало результатом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведенных специалистами ФГУП "НАМИ" по поручению Минпромторга.
Мотоцикл сконструирован с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО и соответствует всем их запросам.
Специальные версии мотоциклов тяжелого класса отлично подходят для выполнения задач МВД и МЧС, отметили в Минпромторге.
"В НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл", — считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Мотоцикл Aurus будет оснащен мотором мощностью 140 кВт.
Динамика разгона мотоцикла с нуля до 100 км/ч составит 3,7 секунды.
Электромотоцикл может поступить в продажу в 2023 году.
Макет электрического мотоцикла Aurus.