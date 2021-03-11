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https://ria.ru/20210311/aurus-1600724570.html
Минпромторг показал первый прототип электромотоцикла Aurus
Минпромторг показал первый прототип электромотоцикла Aurus
ФГУП НАМИ, разработчик линейки отечественных автомобилей класса люкс "Кортеж" для первых лиц государства, показало первый прототип электрического мотоцикла... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T11:11
2021-03-11T15:29
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. ФГУП НАМИ, разработчик линейки отечественных автомобилей класса люкс "Кортеж" для первых лиц государства, показало первый прототип электрического мотоцикла сопровождения Aurus, следует из сообщения Минпромторга России в инстаграме.Отмечается, что идея заместить мотоциклы сопровождения иностранного производства на отечественные образцы витала в воздухе с самого начала развития проекта единой модульной платформы, и после успешной разработки семейства машин Aurus было принято решение о начале работ в этом направлении."Специальные версии мотоциклов тяжелого класса отлично подходят для выполнения целого ряда задач подразделений МВД и МЧС. Высокие потребительские качества разрабатываемой в НАМИ платформы мотоцикла открывают широкие возможности для создания на применяемой агрегатной базе конкурентоспособных образцов и для свободной продажи", — также говорится в сообщении ведомства.При этом мотоцикл создан с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО России.Предполагается, что электрическая силовая установка разрабатываемого мотоцикла с пиковой мощностью 140 кВт обеспечит необходимые динамические характеристики в сочетании с плавностью работы, бесшумностью и необходимым запасом хода. В министерстве отметили что он сможет разгоняться до 100 километров в час за 3,7 секунды. Также он будет стилистически сочетаться с линейкой бренда Aurus Russia.
https://ria.ru/20210310/aurus-1600566588.html
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
1
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Прототип электрического мотоцикла AURUS. Кадры Минпромторга
Aurus - теперь и мотоцикл. Минпромторг России представил прототип электрического мотоцикла сопровождения, созданный с учетом требований ФСО. Энергосиловой комплекс с пиковой мощностью 140 кВт работает плавно и бесшумно. Разгон до 100 км/ч за 3,7 секунды.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Минпромторг показал первый прототип электромотоцикла Aurus

11:11 11.03.2021 (обновлено: 15:29 11.03.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. ФГУП НАМИ, разработчик линейки отечественных автомобилей класса люкс "Кортеж" для первых лиц государства, показало первый прототип электрического мотоцикла сопровождения Aurus, следует из сообщения Минпромторга России в инстаграме.
Отмечается, что идея заместить мотоциклы сопровождения иностранного производства на отечественные образцы витала в воздухе с самого начала развития проекта единой модульной платформы, и после успешной разработки семейства машин Aurus было принято решение о начале работ в этом направлении.
Пополнение в семействе Aurus: первый прототип электрического мотоцикла
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанк

В семействе Aurus появился мотоцикл. Он выполнен в стилистике, обеспечивающей эстетическую встраиваемость в линейку бренда.

Первый прототип электрического мотоцикла Aurus
1 из 10

В семействе Aurus появился мотоцикл. Он выполнен в стилистике, обеспечивающей эстетическую встраиваемость в линейку бренда.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанк

Мотоцикл Aurus, предназначенный для сопровождения кортежа высокопоставленных лиц, будет полностью электрическим.

Первый прототип электрического мотоцикла Aurus
2 из 10

Мотоцикл Aurus, предназначенный для сопровождения кортежа высокопоставленных лиц, будет полностью электрическим.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанк

Создание прототипа мотоцикла стало результатом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведенных специалистами ФГУП "НАМИ" по поручению Минпромторга.

Первый прототип электрического мотоцикла Aurus
3 из 10

Создание прототипа мотоцикла стало результатом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведенных специалистами ФГУП "НАМИ" по поручению Минпромторга.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанк

Мотоцикл сконструирован с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО и соответствует всем их запросам.

Первый прототип электрического мотоцикла Aurus
4 из 10

Мотоцикл сконструирован с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО и соответствует всем их запросам.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанк

Специальные версии мотоциклов тяжелого класса отлично подходят для выполнения задач МВД и МЧС, отметили в Минпромторге.

Логотип на прототипе электрического мотоцикла специального назначения Aurus
5 из 10

Специальные версии мотоциклов тяжелого класса отлично подходят для выполнения задач МВД и МЧС, отметили в Минпромторге.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанк

"В НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл", — считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Первый прототип электрического мотоцикла Aurus
6 из 10

"В НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл", — считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

© Фото : Пресс-служба Минпромторга
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© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанк

Мотоцикл Aurus будет оснащен мотором мощностью 140 кВт.

Первый прототип электрического мотоцикла Aurus
7 из 10

Мотоцикл Aurus будет оснащен мотором мощностью 140 кВт.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
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© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанк

Динамика разгона мотоцикла с нуля до 100 км/ч составит 3,7 секунды.

Первый прототип электрического мотоцикла Aurus
8 из 10

Динамика разгона мотоцикла с нуля до 100 км/ч составит 3,7 секунды.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
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© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанк

Электромотоцикл может поступить в продажу в 2023 году.

Производство первого прототипа электрического мотоцикла Aurus, разработанного ФГУП НАМИ
9 из 10

Электромотоцикл может поступить в продажу в 2023 году.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанк

Макет электрического мотоцикла Aurus.

Макет электрического мотоцикла Aurus, разрабатываемый ФГУП НАМИ
10 из 10

Макет электрического мотоцикла Aurus.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
1 из 10

В семействе Aurus появился мотоцикл. Он выполнен в стилистике, обеспечивающей эстетическую встраиваемость в линейку бренда.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
2 из 10

Мотоцикл Aurus, предназначенный для сопровождения кортежа высокопоставленных лиц, будет полностью электрическим.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
3 из 10

Создание прототипа мотоцикла стало результатом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведенных специалистами ФГУП "НАМИ" по поручению Минпромторга.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
4 из 10

Мотоцикл сконструирован с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО и соответствует всем их запросам.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
5 из 10

Специальные версии мотоциклов тяжелого класса отлично подходят для выполнения задач МВД и МЧС, отметили в Минпромторге.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
6 из 10

"В НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл", — считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

© Фото : Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
7 из 10

Мотоцикл Aurus будет оснащен мотором мощностью 140 кВт.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
8 из 10

Динамика разгона мотоцикла с нуля до 100 км/ч составит 3,7 секунды.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
9 из 10

Электромотоцикл может поступить в продажу в 2023 году.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
10 из 10

Макет электрического мотоцикла Aurus.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
"Специальные версии мотоциклов тяжелого класса отлично подходят для выполнения целого ряда задач подразделений МВД и МЧС. Высокие потребительские качества разрабатываемой в НАМИ платформы мотоцикла открывают широкие возможности для создания на применяемой агрегатной базе конкурентоспособных образцов и для свободной продажи", — также говорится в сообщении ведомства.
При этом мотоцикл создан с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО России.
Предполагается, что электрическая силовая установка разрабатываемого мотоцикла с пиковой мощностью 140 кВт обеспечит необходимые динамические характеристики в сочетании с плавностью работы, бесшумностью и необходимым запасом хода. В министерстве отметили что он сможет разгоняться до 100 километров в час за 3,7 секунды. Также он будет стилистически сочетаться с линейкой бренда Aurus Russia.
Автомобиль Aurus Senat в первом шоуруме по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта Кортеж в деловом центре Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 10:44
Пилотная партия Aurus Senat пройдет испытания в НАМИ
 
Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
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