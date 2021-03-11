Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210311/mototsikl-1600755025.html
Пополнение в семействе Aurus: первый прототип электрического мотоцикла
Пополнение в семействе Aurus: первый прототип электрического мотоцикла
Разработчик российских автомобилей класса люкс "Кортеж" показал прототип электрического мотоцикла Aurus. Первые фото новинки — в подборке Ria.ru. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T15:26
2021-03-11T17:33
aurus
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600753105_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_1ebccabc4c4954dc7255fcb2a41b0b14.jpg
Разработчик российских автомобилей класса люкс "Кортеж" показал прототип электрического мотоцикла Aurus. Первые фото новинки — в подборке Ria.ru.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600753105_136:0:980:632_1920x0_80_0_0_a0ba38721355918632afeb7e862b3c7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
aurus, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", фото, фото

Пополнение в семействе Aurus: первый прототип электрического мотоцикла

15:26 11.03.2021 (обновлено: 17:33 11.03.2021)
 
Читать ria.ru в
Разработчик российских автомобилей класса люкс "Кортеж" показал прототип электрического мотоцикла Aurus. Первые фото новинки — в подборке Ria.ru.
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанк

В семействе Aurus появился мотоцикл. Он выполнен в стилистике, обеспечивающей эстетическую встраиваемость в линейку бренда.

Первый прототип электрического мотоцикла Aurus
1 из 10

В семействе Aurus появился мотоцикл. Он выполнен в стилистике, обеспечивающей эстетическую встраиваемость в линейку бренда.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанк

Мотоцикл Aurus, предназначенный для сопровождения кортежа высокопоставленных лиц, будет полностью электрическим.

Первый прототип электрического мотоцикла Aurus
2 из 10

Мотоцикл Aurus, предназначенный для сопровождения кортежа высокопоставленных лиц, будет полностью электрическим.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанк

Создание прототипа мотоцикла стало результатом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведенных специалистами ФГУП "НАМИ" по поручению Минпромторга.

Первый прототип электрического мотоцикла Aurus
3 из 10

Создание прототипа мотоцикла стало результатом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведенных специалистами ФГУП "НАМИ" по поручению Минпромторга.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанк

Мотоцикл сконструирован с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО и соответствует всем их запросам.

Первый прототип электрического мотоцикла Aurus
4 из 10

Мотоцикл сконструирован с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО и соответствует всем их запросам.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанк

Специальные версии мотоциклов тяжелого класса отлично подходят для выполнения задач МВД и МЧС, отметили в Минпромторге.

Логотип на прототипе электрического мотоцикла специального назначения Aurus
5 из 10

Специальные версии мотоциклов тяжелого класса отлично подходят для выполнения задач МВД и МЧС, отметили в Минпромторге.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанк

"В НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл", — считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Первый прототип электрического мотоцикла Aurus
6 из 10

"В НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл", — считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

© Фото : Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанк

Мотоцикл Aurus будет оснащен мотором мощностью 140 кВт.

Первый прототип электрического мотоцикла Aurus
7 из 10

Мотоцикл Aurus будет оснащен мотором мощностью 140 кВт.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанк

Динамика разгона мотоцикла с нуля до 100 км/ч составит 3,7 секунды.

Первый прототип электрического мотоцикла Aurus
8 из 10

Динамика разгона мотоцикла с нуля до 100 км/ч составит 3,7 секунды.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанк

Электромотоцикл может поступить в продажу в 2023 году.

Производство первого прототипа электрического мотоцикла Aurus, разработанного ФГУП НАМИ
9 из 10

Электромотоцикл может поступить в продажу в 2023 году.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанк

Макет электрического мотоцикла Aurus.

Макет электрического мотоцикла Aurus, разрабатываемый ФГУП НАМИ
10 из 10

Макет электрического мотоцикла Aurus.

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
 
AurusНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Фото
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28"Жесткий удар": раскрыты последствия национализации Киевом "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
01:52"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
01:33Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего
01:25Центробанк рассмотрит регулирование плавающих ставок по потребкредитам
Лента новостейМолния