Аппарат Пашиняна направил второе ходатайство о назначении главы Генштаба

ЕРЕВАН, 11 мар — РИА Новости. Аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна повторно направил президенту Армену Саркисяну ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба.Ранее Саркисян отказался назначить Давтяна на эту должность, вернув проект указа с возражениями обратно в кабмин."Аппарат премьер-министра со своими обоснованиями повторно направил президенту ходатайство о назначении начальником Генштаба ВС", — сообщил РИА Новости представитель аппарата правительства.Если президент снова не подпишет документы, решение вступит в силу автоматически.Давтян возглавлял Генеральный штаб в 2018-2020 годах. В июле — ноябре 2020-го он был председателем Военно-промышленного комитета республики, командовал пятым армейским корпусом. О его назначении на должность ранее ходатайствовал премьер-министр Никол Пашинян.До 10 марта пост занимал генерал-полковник Оник Гаспарян, который заявил, что оспорит увольнение в Административном суде.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба. Саркисян отказался подписывать указ об отставке, но не направил документ в Конституционный суд. Президент обратился туда с другой претензией — он оспорил положение закона о военной службе, которое регулирует кадровые вопросы в армии.Вооруженные силы Армении потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента. Они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра, популярность которого упала после подписания перемирия с Баку.
ЕРЕВАН, 11 мар — РИА Новости. Аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна повторно направил президенту Армену Саркисяну ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба.
Ранее Саркисян отказался назначить Давтяна на эту должность, вернув проект указа с возражениями обратно в кабмин.
"Аппарат премьер-министра со своими обоснованиями повторно направил президенту ходатайство о назначении начальником Генштаба ВС", — сообщил РИА Новости представитель аппарата правительства.
Если президент снова не подпишет документы, решение вступит в силу автоматически.
Давтян возглавлял Генеральный штаб в 2018-2020 годах. В июле — ноябре 2020-го он был председателем Военно-промышленного комитета республики, командовал пятым армейским корпусом. О его назначении на должность ранее ходатайствовал премьер-министр Никол Пашинян.
До 10 марта пост занимал генерал-полковник Оник Гаспарян, который заявил, что оспорит увольнение в Административном суде.
Политический кризис в Армении
Очередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.
По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба. Саркисян отказался подписывать указ об отставке, но не направил документ в Конституционный суд. Президент обратился туда с другой претензией — он оспорил положение закона о военной службе, которое регулирует кадровые вопросы в армии.
Вооруженные силы Армении потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента. Они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра, популярность которого упала после подписания перемирия с Баку.
Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
1 из 14
Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
5 из 14
Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
9 из 14
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.