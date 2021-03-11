https://ria.ru/20210311/armeniya-1600806385.html

Аппарат Пашиняна направил второе ходатайство о назначении главы Генштаба

Аппарат Пашиняна направил второе ходатайство о назначении главы Генштаба

Аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна повторно направил президенту Армену Саркисяну ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T17:00

2021-03-11T17:00

2021-03-11T17:54

оник гаспарян

армен саркисян

ереван

никол пашинян

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598889151_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_95777ff3e71127bb96f3545ce20c6c1f.jpg

ЕРЕВАН, 11 мар — РИА Новости. Аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна повторно направил президенту Армену Саркисяну ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба.Ранее Саркисян отказался назначить Давтяна на эту должность, вернув проект указа с возражениями обратно в кабмин."Аппарат премьер-министра со своими обоснованиями повторно направил президенту ходатайство о назначении начальником Генштаба ВС", — сообщил РИА Новости представитель аппарата правительства.Если президент снова не подпишет документы, решение вступит в силу автоматически.Давтян возглавлял Генеральный штаб в 2018-2020 годах. В июле — ноябре 2020-го он был председателем Военно-промышленного комитета республики, командовал пятым армейским корпусом. О его назначении на должность ранее ходатайствовал премьер-министр Никол Пашинян.До 10 марта пост занимал генерал-полковник Оник Гаспарян, который заявил, что оспорит увольнение в Административном суде.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба. Саркисян отказался подписывать указ об отставке, но не направил документ в Конституционный суд. Президент обратился туда с другой претензией — он оспорил положение закона о военной службе, которое регулирует кадровые вопросы в армии.Вооруженные силы Армении потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента. Они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра, популярность которого упала после подписания перемирия с Баку.

https://ria.ru/20210310/armeniya-1600663051.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оник гаспарян, армен саркисян, ереван, никол пашинян, армения, в мире