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Путин согласился встретиться с Эрдоганом лично
Путин согласился встретиться с Эрдоганом лично
Президент РФ Владимир Путин согласился встретиться с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом лично, добавив, что они давно не виделись и "надо это сделать в... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T16:32
2021-03-10T16:32
2021-03-10T16:42
россия
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился встретиться с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом лично, добавив, что они давно не виделись и "надо это сделать в ближайшее время".Путин и Эрдоган в среду дали старт началу сооружения энергоблока №3 АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин."Турция намерена продолжать сотрудничество с РФ по важнейшим региональным проблемам, таким как Сирия, Ливия, Карабах. Надеюсь, мы сможем скоро встретиться лично", - заявил Эрдоган, обращаясь к Путину в режиме видеоконференции на церемонии начала строительства 3-го энергоблока АЭС с участием президентов РФ и Турции."Договорились. Мы давно уже не виделись. Надо это сделать в ближайшее время", - ответил Путин.
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