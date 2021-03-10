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Путин согласился встретиться с Эрдоганом лично
Путин согласился встретиться с Эрдоганом лично
Президент РФ Владимир Путин согласился встретиться с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом лично, добавив, что они давно не виделись и "надо это сделать в... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T16:32
2021-03-10T16:42
россия
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился встретиться с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом лично, добавив, что они давно не виделись и "надо это сделать в ближайшее время".Путин и Эрдоган в среду дали старт началу сооружения энергоблока №3 АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин."Турция намерена продолжать сотрудничество с РФ по важнейшим региональным проблемам, таким как Сирия, Ливия, Карабах. Надеюсь, мы сможем скоро встретиться лично", - заявил Эрдоган, обращаясь к Путину в режиме видеоконференции на церемонии начала строительства 3-го энергоблока АЭС с участием президентов РФ и Турции."Договорились. Мы давно уже не виделись. Надо это сделать в ближайшее время", - ответил Путин.
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россия, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Путин согласился встретиться с Эрдоганом лично

16:32 10.03.2021 (обновлено: 16:42 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился встретиться с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом лично, добавив, что они давно не виделись и "надо это сделать в ближайшее время".
Путин и Эрдоган в среду дали старт началу сооружения энергоблока №3 АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин.
"Турция намерена продолжать сотрудничество с РФ по важнейшим региональным проблемам, таким как Сирия, Ливия, Карабах. Надеюсь, мы сможем скоро встретиться лично", - заявил Эрдоган, обращаясь к Путину в режиме видеоконференции на церемонии начала строительства 3-го энергоблока АЭС с участием президентов РФ и Турции.
"Договорились. Мы давно уже не виделись. Надо это сделать в ближайшее время", - ответил Путин.
Строительство АЭС Аккую - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
Вчера, 16:26
Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока АЭС "Аккую"
 
РоссияВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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