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Ленинградская область
Ленинградская область
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Половина семей Ленобласти могут позволить себе ипотеку и покупку авто
Половина семей Ленобласти могут позволить себе ипотеку и покупку авто
Ленинградская область вошла в десятку регионов России по доступности ипотеки: позволить себе такой кредит может почти половина семей, проживающих в регионе;... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:14
2021-03-10T14:14
ленинградская область
ипотека
ленинградская область
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. Ленинградская область вошла в десятку регионов России по доступности ипотеки: позволить себе такой кредит может почти половина семей, проживающих в регионе; кроме того, вместе с покупкой нового жилья ленинградцы приобретают автомобиль, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Собеседник агентства отметил, что по данным Центробанка, если в 2019 году в Ленинградской области выдано 18617 ипотечных кредитов на сумму в более чем 45 миллиардов рублей, в среднем, под 8,87%, то в 2020 году выдано уже 24836 ипотечных кредитов на более чем 68,7 миллиарда рублей, со средней ставкой в 7,31%. В январе 2021 года в Ленинградской области выдано 1450 ипотечных кредитов на сумму 4,3 миллиарда рублей. Средняя процентная ставка продолжает снижаться, она составила 7,21%.По словам представителя пресс-службы обладминистрации, повышение спроса на кредиты связано с возможностью взять льготную ипотеку и госпрограммами поддержки спроса отечественного автопрома.
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ипотека, ленинградская область, экономика

Половина семей Ленобласти могут позволить себе ипотеку и покупку авто

14:14 10.03.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. Ленинградская область вошла в десятку регионов России по доступности ипотеки: позволить себе такой кредит может почти половина семей, проживающих в регионе; кроме того, вместе с покупкой нового жилья ленинградцы приобретают автомобиль, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Собеседник агентства отметил, что по данным Центробанка, если в 2019 году в Ленинградской области выдано 18617 ипотечных кредитов на сумму в более чем 45 миллиардов рублей, в среднем, под 8,87%, то в 2020 году выдано уже 24836 ипотечных кредитов на более чем 68,7 миллиарда рублей, со средней ставкой в 7,31%. В январе 2021 года в Ленинградской области выдано 1450 ипотечных кредитов на сумму 4,3 миллиарда рублей. Средняя процентная ставка продолжает снижаться, она составила 7,21%.
"Ленинградская область занимает 6 место в России по размеру автокредита. Средняя сумма в январе 2021 года составила почти 968 тысяч рублей - это на 13% больше аналогичного периода прошлого года (856 тысяч рублей). По данным Национального бюро кредитных историй, также растет число приобретенных в кредит автомобилей. По данным Автостата, в январе ленинградцы купили за счет кредитных средств 1115 автомобилей - новых и с пробегом", - пояснил он.
По словам представителя пресс-службы обладминистрации, повышение спроса на кредиты связано с возможностью взять льготную ипотеку и госпрограммами поддержки спроса отечественного автопрома.
Центр современного пятиборья в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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