https://ria.ru/20210310/vozmozhnosti-1600611960.html

Половина семей Ленобласти могут позволить себе ипотеку и покупку авто

Половина семей Ленобласти могут позволить себе ипотеку и покупку авто

Ленинградская область вошла в десятку регионов России по доступности ипотеки: позволить себе такой кредит может почти половина семей, проживающих в регионе;... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T14:14

2021-03-10T14:14

2021-03-10T14:14

ленинградская область

ипотека

ленинградская область

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. Ленинградская область вошла в десятку регионов России по доступности ипотеки: позволить себе такой кредит может почти половина семей, проживающих в регионе; кроме того, вместе с покупкой нового жилья ленинградцы приобретают автомобиль, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Собеседник агентства отметил, что по данным Центробанка, если в 2019 году в Ленинградской области выдано 18617 ипотечных кредитов на сумму в более чем 45 миллиардов рублей, в среднем, под 8,87%, то в 2020 году выдано уже 24836 ипотечных кредитов на более чем 68,7 миллиарда рублей, со средней ставкой в 7,31%. В январе 2021 года в Ленинградской области выдано 1450 ипотечных кредитов на сумму 4,3 миллиарда рублей. Средняя процентная ставка продолжает снижаться, она составила 7,21%.По словам представителя пресс-службы обладминистрации, повышение спроса на кредиты связано с возможностью взять льготную ипотеку и госпрограммами поддержки спроса отечественного автопрома.

https://realty.ria.ru/20210304/koni-1599980984.html

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ипотека, ленинградская область, экономика