https://ria.ru/20210310/vozmozhnosti-1600611960.html
Половина семей Ленобласти могут позволить себе ипотеку и покупку авто
Половина семей Ленобласти могут позволить себе ипотеку и покупку авто
Ленинградская область вошла в десятку регионов России по доступности ипотеки: позволить себе такой кредит может почти половина семей, проживающих в регионе;... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:14
2021-03-10T14:14
2021-03-10T14:14
ленинградская область
ипотека
ленинградская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590533914_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_123d03b62bcdd58d126b9b2c13d7fcc1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. Ленинградская область вошла в десятку регионов России по доступности ипотеки: позволить себе такой кредит может почти половина семей, проживающих в регионе; кроме того, вместе с покупкой нового жилья ленинградцы приобретают автомобиль, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Собеседник агентства отметил, что по данным Центробанка, если в 2019 году в Ленинградской области выдано 18617 ипотечных кредитов на сумму в более чем 45 миллиардов рублей, в среднем, под 8,87%, то в 2020 году выдано уже 24836 ипотечных кредитов на более чем 68,7 миллиарда рублей, со средней ставкой в 7,31%. В январе 2021 года в Ленинградской области выдано 1450 ипотечных кредитов на сумму 4,3 миллиарда рублей. Средняя процентная ставка продолжает снижаться, она составила 7,21%.По словам представителя пресс-службы обладминистрации, повышение спроса на кредиты связано с возможностью взять льготную ипотеку и госпрограммами поддержки спроса отечественного автопрома.
https://realty.ria.ru/20210304/koni-1599980984.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590533914_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a42b84d9b7d523f997ff0399d65aabfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ипотека, ленинградская область, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. Ленинградская область
вошла в десятку регионов России по доступности ипотеки: позволить себе такой кредит может почти половина семей, проживающих в регионе; кроме того, вместе с покупкой нового жилья ленинградцы приобретают автомобиль, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Собеседник агентства отметил, что по данным Центробанка, если в 2019 году в Ленинградской области выдано 18617 ипотечных кредитов на сумму в более чем 45 миллиардов рублей, в среднем, под 8,87%, то в 2020 году выдано уже 24836 ипотечных кредитов на более чем 68,7 миллиарда рублей, со средней ставкой в 7,31%. В январе 2021 года в Ленинградской области выдано 1450 ипотечных кредитов на сумму 4,3 миллиарда рублей. Средняя процентная ставка продолжает снижаться, она составила 7,21%.
"Ленинградская область занимает 6 место в России по размеру автокредита. Средняя сумма в январе 2021 года составила почти 968 тысяч рублей - это на 13% больше аналогичного периода прошлого года (856 тысяч рублей). По данным Национального бюро кредитных историй, также растет число приобретенных в кредит автомобилей. По данным Автостата, в январе ленинградцы купили за счет кредитных средств 1115 автомобилей - новых и с пробегом", - пояснил он.
По словам представителя пресс-службы обладминистрации, повышение спроса на кредиты связано с возможностью взять льготную ипотеку и госпрограммами поддержки спроса отечественного автопрома.