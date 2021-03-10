https://ria.ru/20210310/ukraina-1600605816.html

Жители Крыма и Донбасса подали восемь тысяч жалоб против Украины в ЕСПЧ

Жители Крыма и Донбасса подали восемь тысяч жалоб против Украины в ЕСПЧ

Жители Крыма и Донбасса подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) восемь тысяч жалоб против Киева, сообщил замглавы украинского Минюста —... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T13:38

2021-03-10T13:38

2021-03-10T15:22

луганская народная республика

донецкая народная республика

европейский суд

республика крым

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украина

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КИЕВ, 10 мар — РИА Новости. Жители Крыма и Донбасса подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) восемь тысяч жалоб против Киева, сообщил замглавы украинского Минюста — уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.По его словам, в общей сложности против Украины написали 10,5 тысячи заявлений. "Это со всей страны. Из них восемь тысяч — это Крым и Донбасс. Из этих восьми тысяч семь тысяч поданы с Донбасса. И из них шесть тысяч — жалобы исключительно против Украины", — сказал замминистра в интервью интернет-изданию "Буквы".Лищина не в курсе, о чем идет речь в этих жалобах. Украинскому Минюсту известна суть лишь двух заявлений: одно касалось выплат Киевом пенсий (ее отклонили), второе — разрушения жилья из-за обстрела со стороны украинских силовиков.Кроме того, есть 150-200 дел, в которых фигурирует Украина. Они касаются плохой организации боевых действий в Донбассе, из-за чего "военные попали в плен", неэффективного расследования, недостаточных усилий Киева по освобождению своих граждан.В украинском Минюсте считают, что жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР "могли подтолкнуть массово подавать заявления" против Киева.Ранее в Крыму уже призывали Украину дать объяснения в ЕСПЧ по поводу водной блокады полуострова. По мнению первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, украинцам нужно "самим на себя" подать жалобу в Европейский суд и привлечь к ответственности "всех виновных негодяев". До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако потом полностью прекратила подачу воды в одностороннем порядке.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.С февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.

https://ria.ru/20210223/balbek-1598689119.html

https://ria.ru/20210114/krym-1593045617.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, европейский суд, республика крым, оон, украина, в мире