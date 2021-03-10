https://ria.ru/20210310/twitter-1600679026.html
Twitter разработает новую функцию загрузки фото и видео
Twitter разработает новую функцию загрузки фото и видео
Сервис микроблогов Twitter сообщил, что в ближайшие недели будет вести тестирование новой функции, которая позволит делиться медиа в большом разрешении. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T20:41
2021-03-10T20:41
2021-03-10T20:41
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google android
apple ios
twitter
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter сообщил, что в ближайшие недели будет вести тестирование новой функции, которая позволит делиться медиа в большом разрешении."Иногда лучше сказать что-то с помощью фото или видео. В течение следующих нескольких недель мы будем тестировать несколько способов улучшения того, как вы сможете публиковать и просматривать медиа в Twitter... У вас есть коллекция фотографий в более высоком разрешении, ожидающих того, чтобы ими поделиться? Мы тестируем способы загрузки и просмотра изображений в 4K на Android и iOS", - сообщила компания в соцсети.В сообщении Twitter не содержится отсылки к решению Роскомнадзора в России, прямой реакции на эти события от компании нет.Роскомнадзор утром в среду сообщил, что решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента". Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что замедление трафика сервиса микроблогов Twitter касается передачи фото- и видеоконтента и не распространяется на текстовую информацию.
https://ria.ru/20210310/twitter-1600629249.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c8edb302989ba4fbd9944dbcfd6e2c45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google android, apple ios, twitter, технологии, общество