https://ria.ru/20210310/twitter-1600679026.html

Twitter разработает новую функцию загрузки фото и видео

Twitter разработает новую функцию загрузки фото и видео

Сервис микроблогов Twitter сообщил, что в ближайшие недели будет вести тестирование новой функции, которая позволит делиться медиа в большом разрешении. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T20:41

2021-03-10T20:41

2021-03-10T20:41

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter сообщил, что в ближайшие недели будет вести тестирование новой функции, которая позволит делиться медиа в большом разрешении."Иногда лучше сказать что-то с помощью фото или видео. В течение следующих нескольких недель мы будем тестировать несколько способов улучшения того, как вы сможете публиковать и просматривать медиа в Twitter... У вас есть коллекция фотографий в более высоком разрешении, ожидающих того, чтобы ими поделиться? Мы тестируем способы загрузки и просмотра изображений в 4K на Android и iOS", - сообщила компания в соцсети.В сообщении Twitter не содержится отсылки к решению Роскомнадзора в России, прямой реакции на эти события от компании нет.Роскомнадзор утром в среду сообщил, что решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента". Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что замедление трафика сервиса микроблогов Twitter касается передачи фото- и видеоконтента и не распространяется на текстовую информацию.

https://ria.ru/20210310/twitter-1600629249.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google android, apple ios, twitter, технологии, общество