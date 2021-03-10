https://ria.ru/20210310/twitter-1600677882.html

Роскомнадзор передал в суд три протокола против Twitter

Роскомнадзор передал в суд три протокола против Twitter

Роскомнадзор составил и передал в суд три протокола в отношении соцсети Twitter за систематическое игнорирование требований об удалении противоправной... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T20:31

2021-03-10T20:31

2021-03-10T20:43

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562780_0:252:3072:1979_1920x0_80_0_0_746bf25f06a0b6db14057b508fa9e6d0.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Роскомнадзор составил и передал в суд три протокола в отношении соцсети Twitter за систематическое игнорирование требований об удалении противоправной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Общую сумму штрафов за данные правонарушения определит суд.Там отметили, что согласно КоАП РФ, если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, она может быть оштрафована в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. А в случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до восьми миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент - до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

https://ria.ru/20210310/twitter-1600679026.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество