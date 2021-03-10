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Роскомнадзор передал в суд три протокола против Twitter
Роскомнадзор передал в суд три протокола против Twitter
Роскомнадзор составил и передал в суд три протокола в отношении соцсети Twitter за систематическое игнорирование требований об удалении противоправной... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T20:31
2021-03-10T20:43
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Роскомнадзор составил и передал в суд три протокола в отношении соцсети Twitter за систематическое игнорирование требований об удалении противоправной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Общую сумму штрафов за данные правонарушения определит суд.Там отметили, что согласно КоАП РФ, если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, она может быть оштрафована в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. А в случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до восьми миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент - до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество

Роскомнадзор передал в суд три протокола против Twitter

20:31 10.03.2021 (обновлено: 20:43 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Роскомнадзор составил и передал в суд три протокола в отношении соцсети Twitter за систематическое игнорирование требований об удалении противоправной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Общую сумму штрафов за данные правонарушения определит суд.
Там отметили, что согласно КоАП РФ, если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, она может быть оштрафована в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. А в случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до восьми миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент - до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
Вчера, 20:41
Twitter разработает новую функцию загрузки фото и видео
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TwitterОбщество
 
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