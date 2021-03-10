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https://ria.ru/20210310/twitter-1600591075.html
Кремль прокомментировал решение Роскомнадзора замедлить работу Twitter
Кремль прокомментировал решение Роскомнадзора замедлить работу Twitter
Компания Twitter должна выполнять требования российского законодательства; претензии Роскомнадзора к ней обоснованны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:46
2021-03-10T13:30
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
дмитрий песков
twitter
технологии
общество
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Компания Twitter должна выполнять требования российского законодательства; претензии Роскомнадзора к ней обоснованны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Песков подчеркнул, что мировые компании обязаны делать это, если хотят работать в России. Роскомнадзор ранее объявил, что будет замедлять скорость работы Twitter, пока администрация сервиса не удалит противоправный контент. Ограничения коснутся передачи фото и видео, на обмен сообщениями они не повлияют.Ведомство направило соцсети около 28 тысяч предписаний об удалении материалов с призывами к суициду, детской порнографией, а также информацией об использовании наркотиков. При этом модераторы до сих пор не убрали с ресурса более трех тысяч твитов, проигнорировав требования российского законодательства. Роскомнадзор не исключил полной блокировки Twitter.Сегодня также возникли сбои в работе сайтов Кремля, самого Роскомнадзора и других ведомств и органов власти. В Минцифры заявили, что проблемы появились на стороне оператора — "Ростелекома" — и не связаны с мерами против Twitter. Неполадки устранили.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "беспредел глобальных IT-компаний" требует корректировки национального законодательства. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, отметила, что государство "твердо хочет урегулировать эту "серую", подчас преступную, зону".Twitter, как и Facebook, регулярно блокируют аккаунты по своему усмотрению. Так, администрация первого сервиса ограничила доступ к сотне учетных записей, обвинив их владельцев в "ведении российской пропаганды", а второго — заблокировала материалы российских СМИ об операции ФСБ в Воронеже, во время которой силовики задержали сторонников украинских неонацистов. Требования же Роскомнадзора западные соцсети зачастую игнорируют.Согласно российскому законодательству, за нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещенной информации на владельца ресурса налагается штраф от 800 тысяч до восьми миллионов рублей. При повторном нарушении сумма наказания увеличивается до одной пятой совокупного размера годовой выручки компании, подчеркнуло ведомство. В 2020 году компания Twitter Inc. заработала 3,7 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20210310/twitter-1600584575.html
https://ria.ru/20210308/zakharova-1600335087.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дмитрий песков, twitter, технологии, общество

Кремль прокомментировал решение Роскомнадзора замедлить работу Twitter

12:46 10.03.2021 (обновлено: 13:30 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Компания Twitter должна выполнять требования российского законодательства; претензии Роскомнадзора к ней обоснованны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Никакого желания ни у кого ничего блокировать нет, но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, — конечно, это вполне обоснованно", — сказал он.

Песков подчеркнул, что мировые компании обязаны делать это, если хотят работать в России.
Роскомнадзор ранее объявил, что будет замедлять скорость работы Twitter, пока администрация сервиса не удалит противоправный контент. Ограничения коснутся передачи фото и видео, на обмен сообщениями они не повлияют.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
12:27
В Общественной палате прокомментировали решение Роскомнадзора по Twitter
Ведомство направило соцсети около 28 тысяч предписаний об удалении материалов с призывами к суициду, детской порнографией, а также информацией об использовании наркотиков. При этом модераторы до сих пор не убрали с ресурса более трех тысяч твитов, проигнорировав требования российского законодательства. Роскомнадзор не исключил полной блокировки Twitter.
Сегодня также возникли сбои в работе сайтов Кремля, самого Роскомнадзора и других ведомств и органов власти. В Минцифры заявили, что проблемы появились на стороне оператора — "Ростелекома" — и не связаны с мерами против Twitter. Неполадки устранили.
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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "беспредел глобальных IT-компаний" требует корректировки национального законодательства. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, отметила, что государство "твердо хочет урегулировать эту "серую", подчас преступную, зону".
Twitter, как и Facebook, регулярно блокируют аккаунты по своему усмотрению. Так, администрация первого сервиса ограничила доступ к сотне учетных записей, обвинив их владельцев в "ведении российской пропаганды", а второго — заблокировала материалы российских СМИ об операции ФСБ в Воронеже, во время которой силовики задержали сторонников украинских неонацистов. Требования же Роскомнадзора западные соцсети зачастую игнорируют.
Согласно российскому законодательству, за нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещенной информации на владельца ресурса налагается штраф от 800 тысяч до восьми миллионов рублей. При повторном нарушении сумма наказания увеличивается до одной пятой совокупного размера годовой выручки компании, подчеркнуло ведомство. В 2020 году компания Twitter Inc. заработала 3,7 миллиарда долларов.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Дмитрий ПесковTwitterТехнологииОбщество
 
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