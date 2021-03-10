https://ria.ru/20210310/twitter-1600586235.html

Роскомнадзор уточнил, в чем будет проявляться замедление работы Twitter

Роскомнадзор уточнил, в чем будет проявляться замедление работы Twitter

Замедление трафика сервиса микроблогов Twitter касается передачи фото- и видеоконтента и не распространяется на текстовую информацию, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:32

2021-03-10T12:32

2021-03-10T12:38

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Замедление трафика сервиса микроблогов Twitter касается передачи фото- и видеоконтента и не распространяется на текстовую информацию, сообщил журналистам замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин."С сегодняшнего дня Роскомнадзором приняты меры централизованного реагирования, а именно - замедление скорости работы сервиса. Замедление будет реализовано на 100% мобильного трафика и на 50% фиксированного трафика. Механизм предполагает замедление передачи фото- и видеоконтента без ограничения передачи текстовых сообщений. Таким образом, пользователи смогут беспрепятственно обмениваться сообщениями", - сказал Субботин.По его словам, при выборе механизма воздействия на Twitter, Роскомнадзор исходил из цели минимизации неудобств для пользователей социальной сети.Ограничения, отметил Субботин, будут действовать до удаления всей запрещенной информации. "Действия Роскомнадзора направлены на принуждение компании Twitter к выполнению российского законодательства с целью защиты пользователей, включая детей, от запрещенного контента, размещенного на платформе Twitter - вплоть до момента его полного удаления", - сказал он, подчеркнув, что Роскомнадзор располагает всеми основаниями для полной блокировки Twitter, но надеется на конструктивную позицию компании.Он напомнил, что Роскомнадзор неоднократно предупреждал Twitter о необходимости соблюдения законодательства РФ, однако компания требования проигнорировала.В настоящее время Twitter не удалил более 3 тысяч материалов, содержащих запрещенную информацию. В это число, сказал Субботин, входят такие категории запрещенной информации, как материалы с порнографическим изображением несовершеннолетних, материалы, содержащие информацию о способах совершения суицида, прямые призывы к самоубийствам несовершеннолетних. "В том числе, призывы к совершению самоубийств 3 марта текущего года. Как известно, в этот день были совершены попытки суицида со стороны детей, которые, к счастью, были своевременно предотвращены", - подчеркнул Субботин. Призывы об удалении данной информации также проигнорировали.Кроме того, Twitter не удаляет информацию о способах использования и изготовления наркотических веществ, психотропных веществ и прекурсоров. Материалы содержат прямые ссылки, в том числе на онлайн-магазины по продаже наркотиков."Практически ни одна соцсеть не позволяет себе игнорировать требование об удалении материалов указанных категорий. В настоящий момент компания Twitter не реагирует на требования российских властей в отношении удаления однозначно запрещенной информации. На основании действующего законодательства Роскомнадзор включил распространение информации Twitter в перечень угроз", - добавил Субботин.

https://radiosputnik.ria.ru/20210310/twitter-1600575134.html

https://ria.ru/20210310/twitter-1600563520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество