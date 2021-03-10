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https://ria.ru/20210310/twitter-1600585690.html
Роскомнадзор может самостоятельно замедлить доступ к Тwitter
Роскомнадзор может самостоятельно замедлить доступ к Тwitter
Роскомнадзор может ограничить скорость доступа к соцсети Twitter независимо от операторов связи через их оборудование, сообщил РИА Новости источник на рынке... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:31
2021-03-10T12:31
эр-телеком холдинг
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
технологии
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Роскомнадзор может ограничить скорость доступа к соцсети Twitter независимо от операторов связи через их оборудование, сообщил РИА Новости источник на рынке связи и подтвердили в пресс-службе крупного интернет-провайдера.Роскомнадзор в среду пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.Как рассказал источник РИА Новости на рынке связи, ведомство может ограничить скорость доступа к Twitter через оборудование, установленное на сетях операторов в рамках так называемого закона о "суверенном рунете".В пресс-службе провайдера "ЭР-Телеком Холдинг" также сообщили, что заявленная инициатива технически реализуема."Она может быть осуществлена независимо от операторов связи. К сожалению, это влияет на качество предоставляемых пользователям услуг. В случае с Twitter могут не загружаться изображения или видеоконтент", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210310/twitter-1600584575.html
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эр-телеком холдинг, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, технологии, общество

Роскомнадзор может самостоятельно замедлить доступ к Тwitter

12:31 10.03.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовПриложение Twitter на экране мобильного телефона
Приложение Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Роскомнадзор может ограничить скорость доступа к соцсети Twitter независимо от операторов связи через их оборудование, сообщил РИА Новости источник на рынке связи и подтвердили в пресс-службе крупного интернет-провайдера.
Роскомнадзор в среду пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
12:27
В Общественной палате прокомментировали решение Роскомнадзора по Twitter
Как рассказал источник РИА Новости на рынке связи, ведомство может ограничить скорость доступа к Twitter через оборудование, установленное на сетях операторов в рамках так называемого закона о "суверенном рунете".
В пресс-службе провайдера "ЭР-Телеком Холдинг" также сообщили, что заявленная инициатива технически реализуема.
"Она может быть осуществлена независимо от операторов связи. К сожалению, это влияет на качество предоставляемых пользователям услуг. В случае с Twitter могут не загружаться изображения или видеоконтент", - пояснил собеседник агентства.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
11:07
Сенатор прокомментировал решение замедлить работу Twitter
 
ЭР-Телеком ХолдингФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TwitterТехнологииОбщество
 
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