https://ria.ru/20210310/twitter-1600585690.html

Роскомнадзор может самостоятельно замедлить доступ к Тwitter

Роскомнадзор может самостоятельно замедлить доступ к Тwitter

Роскомнадзор может ограничить скорость доступа к соцсети Twitter независимо от операторов связи через их оборудование, сообщил РИА Новости источник на рынке... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:31

2021-03-10T12:31

2021-03-10T12:31

эр-телеком холдинг

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

технологии

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Роскомнадзор может ограничить скорость доступа к соцсети Twitter независимо от операторов связи через их оборудование, сообщил РИА Новости источник на рынке связи и подтвердили в пресс-службе крупного интернет-провайдера.Роскомнадзор в среду пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.Как рассказал источник РИА Новости на рынке связи, ведомство может ограничить скорость доступа к Twitter через оборудование, установленное на сетях операторов в рамках так называемого закона о "суверенном рунете".В пресс-службе провайдера "ЭР-Телеком Холдинг" также сообщили, что заявленная инициатива технически реализуема."Она может быть осуществлена независимо от операторов связи. К сожалению, это влияет на качество предоставляемых пользователям услуг. В случае с Twitter могут не загружаться изображения или видеоконтент", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210310/twitter-1600584575.html

https://ria.ru/20210310/twitter-1600569902.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эр-телеком холдинг, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, технологии, общество