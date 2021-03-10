https://ria.ru/20210310/twitter-1600584575.html

В Общественной палате прокомментировали решение Роскомнадзора по Twitter

В Общественной палате прокомментировали решение Роскомнадзора по Twitter

Разговор с IT-платформами должен идти с позиции силы, замедление трафика социальной сети Twitter в России "отрезвит" соцсеть, считает член Общественной палаты... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:27

2021-03-10T12:27

2021-03-10T12:27

россия

артем кирьянов

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

турция

twitter

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Разговор с IT-платформами должен идти с позиции силы, замедление трафика социальной сети Twitter в России "отрезвит" соцсеть, считает член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.Роскомнадзор в среду пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомством было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств."Наконец-то сегодня у регулятора появились возможности, появился технический потенциал. И мы здесь совершенно точно должны понимать, что разговор с IT-платформами должен идти с позиции силы в любом государстве", - прокомментировал Кирьянов в разговоре с РИА Новости решение Роскомнадзора.Замедление трафика, как отметил общественник, является элементом конкурентного давления, который должен привести к устранению двойных стандартов и регуляции политики самой компании."В итоге должен родиться нормальный адекватный диалог, при котором главное, на чем настаивает Российская Федерация, это соблюдение российского законодательства... Такая история, в том числе апробированная на опыте законодательства и правоприменительной практики Турции, она очень полезна. Это несколько отрезвит интернет-платформы, которые, кроме политики, все-таки ставят себе еще другую задачу - прямое зарабатывание денег", - добавил Кирьянов.

https://ria.ru/20210310/twitter-1600569902.html

https://ria.ru/20210310/twitter-1600565453.html

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, артем кирьянов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), турция, twitter, общество