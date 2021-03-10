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В Общественной палате прокомментировали решение Роскомнадзора по Twitter
В Общественной палате прокомментировали решение Роскомнадзора по Twitter
Разговор с IT-платформами должен идти с позиции силы, замедление трафика социальной сети Twitter в России "отрезвит" соцсеть, считает член Общественной палаты... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:27
2021-03-10T12:27
россия
артем кирьянов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
турция
twitter
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Разговор с IT-платформами должен идти с позиции силы, замедление трафика социальной сети Twitter в России "отрезвит" соцсеть, считает член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.Роскомнадзор в среду пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомством было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств."Наконец-то сегодня у регулятора появились возможности, появился технический потенциал. И мы здесь совершенно точно должны понимать, что разговор с IT-платформами должен идти с позиции силы в любом государстве", - прокомментировал Кирьянов в разговоре с РИА Новости решение Роскомнадзора.Замедление трафика, как отметил общественник, является элементом конкурентного давления, который должен привести к устранению двойных стандартов и регуляции политики самой компании."В итоге должен родиться нормальный адекватный диалог, при котором главное, на чем настаивает Российская Федерация, это соблюдение российского законодательства... Такая история, в том числе апробированная на опыте законодательства и правоприменительной практики Турции, она очень полезна. Это несколько отрезвит интернет-платформы, которые, кроме политики, все-таки ставят себе еще другую задачу - прямое зарабатывание денег", - добавил Кирьянов.
https://ria.ru/20210310/twitter-1600569902.html
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россия, артем кирьянов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), турция, twitter, общество

В Общественной палате прокомментировали решение Роскомнадзора по Twitter

12:27 10.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Разговор с IT-платформами должен идти с позиции силы, замедление трафика социальной сети Twitter в России "отрезвит" соцсеть, считает член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.
Роскомнадзор в среду пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомством было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
11:07
Сенатор прокомментировал решение замедлить работу Twitter
"Наконец-то сегодня у регулятора появились возможности, появился технический потенциал. И мы здесь совершенно точно должны понимать, что разговор с IT-платформами должен идти с позиции силы в любом государстве", - прокомментировал Кирьянов в разговоре с РИА Новости решение Роскомнадзора.
Замедление трафика, как отметил общественник, является элементом конкурентного давления, который должен привести к устранению двойных стандартов и регуляции политики самой компании.
"В итоге должен родиться нормальный адекватный диалог, при котором главное, на чем настаивает Российская Федерация, это соблюдение российского законодательства... Такая история, в том числе апробированная на опыте законодательства и правоприменительной практики Турции, она очень полезна. Это несколько отрезвит интернет-платформы, которые, кроме политики, все-таки ставят себе еще другую задачу - прямое зарабатывание денег", - добавил Кирьянов.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10:35
В Госдуме прокомментировали решение замедлить работу Twitter
 
РоссияАртем КирьяновФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТурцияTwitterОбщество
 
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