https://ria.ru/20210310/twitter-1600571590.html

В Общественной палате оценили решение замедлить работу Twitter

В Общественной палате оценили решение замедлить работу Twitter

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина поддержала решение Роскомнадзора о замедлении скорости работы социальной... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T11:17

2021-03-10T11:17

2021-03-10T11:17

общественная палата рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина поддержала решение Роскомнадзора о замедлении скорости работы социальной сети Twitter в России, отметив, что платформа не предпринимает мер по удалению запрещенного контента, проявляя при этом цензуру по отношению к российским пользователям.Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, сообщается на сайте ведомства. Решение связано с тем, что сервис в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств."Приветствую решение Роскомнадзора. Неоднократно ранее Лига безопасного интернета выступала с таким предложением. Напомню, что Twitter возглавил антирейтинг соцсетей - нарушителей российского законодательства в части распространения запрещённого контента", - прокомментировала новость Мизулина РИА Новости.Платформа, как отметила общественница, постоянно находится в поле зрения волонтеров, которые "ежедневно находят в этой соцсети запрещённый контент с информацией о наркотиках и суицидах, а также группы зацеперов, руферов, экстремистские сообщества"."Свежий мониторинг, который Лига вела с начала марта, показал, что платформа не предпринимает мер по удалению запрещённого контента: как старых публикаций, так и новых, которые появились в последние недели. Модерации запрещённого контента на платформе нет, а вот цензура со стороны Twitter постов пользователей из России за публикацию информации о России встречается сплошь и рядом", - заявила Мизулина.Замедление трафика, как считает член ОП РФ, – наиболее оправданная мера в данной ситуации."Правильно, что Роскомнадзор пока не использует такие крайние меры, как блокировка. Если платформа исполнит законные требования, и удалит все запрещённые материалы, то трафик будет восстановлен в полном объёме. Но если Twitter продолжит игнорировать требования закона, то могут быть применены и иные технические меры, вплоть до полной блокировки соцсети на территории России", - добавила Мизулина.

https://ria.ru/20210310/twitter-1600569902.html

https://ria.ru/20210310/twitter-1600565453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общественная палата рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество