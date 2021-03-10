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Twitter отреагировал на ограничительные меры Роскомнадзора
Twitter отреагировал на ограничительные меры Роскомнадзора
Американская компания Twitter заявила на фоне замедления работы соцсети в России, что обеспокоена попытками блокировать общественный диалог в сети, сообщает... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T23:03
2021-03-10T23:11
вадим субботин
калифорния
сан-франциско
twitter
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американская компания Twitter заявила на фоне замедления работы соцсети в России, что обеспокоена попытками блокировать общественный диалог в сети, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя Twitter."Мы остаемся привержены защите открытого интернета во всем мире и глубоко обеспокоены ростом попыток блокировать и тормозить общественный диалог в сети", - приводит издание слова представителя Twitter.Роскомнадзор утром в среду сообщил, что решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента". Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что замедление трафика сервиса микроблогов Twitter касается передачи фото- и видеоконтента и не распространяется на текстовую информацию.В Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что он уведомил Twitter о замедлении его работы в РФ и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении запрещенного контента; администрация соцсети до сих пор не вышла на связь с ведомством.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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вадим субботин, калифорния, сан-франциско, twitter, в мире

Twitter отреагировал на ограничительные меры Роскомнадзора

23:03 10.03.2021 (обновлено: 23:11 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американская компания Twitter заявила на фоне замедления работы соцсети в России, что обеспокоена попытками блокировать общественный диалог в сети, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя Twitter.
"Мы остаемся привержены защите открытого интернета во всем мире и глубоко обеспокоены ростом попыток блокировать и тормозить общественный диалог в сети", - приводит издание слова представителя Twitter.
Роскомнадзор утром в среду сообщил, что решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента". Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что замедление трафика сервиса микроблогов Twitter касается передачи фото- и видеоконтента и не распространяется на текстовую информацию.
В Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что он уведомил Twitter о замедлении его работы в РФ и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении запрещенного контента; администрация соцсети до сих пор не вышла на связь с ведомством.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
Вчера, 10:35
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Вадим СубботинКалифорнияСан-ФранцискоTwitterВ мире
 
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