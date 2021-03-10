https://ria.ru/20210310/tvitter-1600690501.html

Twitter отреагировал на ограничительные меры Роскомнадзора

Twitter отреагировал на ограничительные меры Роскомнадзора

Американская компания Twitter заявила на фоне замедления работы соцсети в России, что обеспокоена попытками блокировать общественный диалог в сети, сообщает... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T23:03

2021-03-10T23:03

2021-03-10T23:11

вадим субботин

калифорния

сан-франциско

twitter

в мире

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американская компания Twitter заявила на фоне замедления работы соцсети в России, что обеспокоена попытками блокировать общественный диалог в сети, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя Twitter."Мы остаемся привержены защите открытого интернета во всем мире и глубоко обеспокоены ростом попыток блокировать и тормозить общественный диалог в сети", - приводит издание слова представителя Twitter.Роскомнадзор утром в среду сообщил, что решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента". Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что замедление трафика сервиса микроблогов Twitter касается передачи фото- и видеоконтента и не распространяется на текстовую информацию.В Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что он уведомил Twitter о замедлении его работы в РФ и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении запрещенного контента; администрация соцсети до сих пор не вышла на связь с ведомством.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20210310/twitter-1600565453.html

калифорния

сан-франциско

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим субботин, калифорния, сан-франциско, twitter, в мире