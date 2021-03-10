https://ria.ru/20210310/tarasova-1600633213.html

Аглаю Тарасову оштрафовали за участие в несогласованной акции в Москве

Аглаю Тарасову оштрафовали за участие в несогласованной акции в Москве

Тимирязевский суд Москвы в среду оштрафовал на десять тысяч рублей актрису Дарью-Аглаю Тарасову за участие в несогласованной акции, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T16:02

2021-03-10T16:02

2021-03-10T17:34

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы в среду оштрафовал на десять тысяч рублей актрису Дарью-Аглаю Тарасову за участие в несогласованной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Прохорычева."Тарасова Дарья-Аглая Викторовна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере десяти тысяч рублей", — рассказала собеседница агентства.На заседании Тарасова не присутствовала, приехал только ее адвокат — это допустимо в рамках административных процессов.За "нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения" девушке грозил штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.Как следует из материалов дела, Тарасова вечером 2 февраля на улице Большая Дмитровка "в составе группы граждан в количестве более 500 человек, скандируя различные лозунги, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, добровольно приняла участие в несогласованном публичном массовом мероприятии".В протоколе указано, что актриса на неоднократные требования сотрудников полиции "прекратить свои противоправные действия не реагировала", после чего была доставлена в территориальный отдел полиции.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Прошли задержания, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных норм (из-за опасности массового заражения COVID-19), нападениях на сотрудников полиции и Росгвардии и так далее.Аглая Тарасова (по паспорту Дарья-Аглая) известна как исполнительница главной роли в фильмах "Лед" и "Лед 2", а также ролей первого плана в российских сериалах.

https://ria.ru/20210310/aktsii-1600573794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аглая тарасова, новости культуры, москва, происшествия