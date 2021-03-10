https://ria.ru/20210310/syrovarnya-1600579514.html

Орлов побывал на открытии сыроварни переселенки-староверки из Бразилии

Орлов побывал на открытии сыроварни переселенки-староверки из Бразилии

Губернатор Амурской области Василий Орлов побывал на открытии сыроварни переселенки-староверки из Бразилии, которая планирует поставлять свою продукцию в... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:03

2021-03-10T12:03

2021-03-10T12:03

василий орлов

агентство по развитию человеческого капитала

дальний восток

россельхозбанк

владимир путин

амурская область

бразилия

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов побывал на открытии сыроварни переселенки-староверки из Бразилии, которая планирует поставлять свою продукцию в торговые сети региона и в КНР, сообщает правительство региона.Агрипина Ануфриев Егорофф вместе с 16-летним сыном запустила собственную сыроварню в селе Волково Благовещенского района. Орлов отметил, что при необходимости правительство области окажет поддержку новому производству."Надо сказать, что этот проект уникален для Амурской области. Агрипина переехала к нам из Бразилии в 2018 году, в 2019 получила гражданство. Ей была оказана помощь по организации этого производства. Здесь интересная технология, современное оборудование. Очень важно, что продукция Агрипины получила высокую оценку экспертов. Этот сыр обязательно найдет своих покупателей, уверен, что количество клиентов и объемы продаж будут расти. А мы намерены и дальше сопровождать этот проект", - сказал Орлов, чьи слова приводятся в сообщении.Агрипина приехала в Приамурье по федеральной программе переселения соотечественников вместе с сыном Дамианом и другими староверами. Женщине оказало поддержку министерство имущественных отношений Амурской области. Дом и два участка земли она приобрела по льготной ипотеке в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", Россельхозбанк предоставил кредит на строительство сыроварни.Проектная мощность сыроварни, оборудование для которой заказывали из Москвы, - около полутонны молока в сутки, ежесуточно здесь будет производиться до 60 килограммов сыра.Дегустационный зал, где через стекло можно наблюдать весь процесс производства, как планируется, привлечет на сыроварню туристов. Начинающий предприниматель закупила специальные машины с холодильным оборудованием для развоза продукции в торговые точки."Мне помогали буквально во всем, с самого момента прилёта сюда. Очень важны были консультации, ведь я выросла в Бразилии и мало знала о том, как устроена жизнь в России. Помогли выбрать дом, составить проект, найти строителей. Эта поддержка была очень важна. Заняться производством сыра я решила, потому что этот процесс знаком мне с детства, мои родители - сыровары, у нас семейные рецепты, которые имеют отличия от общепринятых", - цитирует правительство слова староверки.Переселенка из Бразилии планирует разрабатывать оригинальные рецепты сыра, в том числе производить копчёную моцареллу. В селе Волково для ее производства есть молоко от агрофирмы АНК."Пока здесь будут выпускать три вида сыра, сметану и творог, в планах – выход на рынок КНР", - добавляет администрация Благовещенского района.В 2019 году староверка при поддержке правительства Приамурья и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке презентовала сыр на Восточном экономическом форуме и приняла участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20210306/ipoteka-1600185390.html

https://ria.ru/20210205/pereselenie-1596167099.html

дальний восток

амурская область

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, агентство по развитию человеческого капитала, дальний восток, россельхозбанк, владимир путин, амурская область, бразилия, экономика