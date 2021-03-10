https://ria.ru/20210310/smorchkov-1600605677.html
Биография Николая Сморчкова
Биография Николая Сморчкова
Советский и российский актер Николай Гаврилович Сморчков родился 9 августа 1930 года в селе Иваньково Ивановской области. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:50
2021-03-10T13:50
2021-03-10T13:51
справки
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Советский и российский актер Николай Гаврилович Сморчков родился 9 августа 1930 года в селе Иваньково Ивановской области. В 1953 году окончил ВГИК, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.После окончания института Сморчков работал в Театре-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).В кино артист начал сниматься с 1951 года. Его дебютом стала роль Струкова в фильме "Сельский врач" Сергея Герасимова.Затем он сыграл роли в фильмах "Верные друзья" (1954) Михаила Калатозова, "Земля и люди" (1955) Станислава Ростоцкого, "Сверстницы" (1959) Василия Ордынского, "Иваново детство" (1962) Андрея Тарковского, "Штрафной удар" (1963) Вениамина Дормана, "Негасимое пламя" (1964) Ефима Дзигана и др.Известность Сморчкову принесли роли в таких фильмах, как "Летят журавли"(1957) Михаила Калатозова, "Пять дней – пять ночей" (1960) Лео Арнштама и Хайнца Тиля, "Кремлевские куранты" (1970) Виктора Георгиева.В 1965 году Николай Сморчков исполнил одну из главных ролей – роль Михаила Калинина в историко-биографическом фильме "Сквозь ледяную мглу", снятому по рассказам Зои Воскресенской. В 1965-1967 годах сыграл русского солдата в киноэпопее Сергея Бондарчука "Война и мир", поставленной по одноименному роману Льва Толстого.В 1960-1970-х годах актер снимался в таких фильмах и сериалах, как "По тонкому льду" (1966), "Крах" (1968), "Красная палатка" (1969), "Неподсуден" (1969), "Освобождение" (1971), "Любовь земная" (1974), "Хождение по мукам" (1974), "Долгие версты войны" (1975), "Дни Турбиных" (1976), "Легенда о Тиле" (1976), "Экипаж" (1979).В 1980-1990-х годах Сморчков играл роли в фильмах "Охота на лис" (1980), "Похождения графа Невзорова" (1982), "Подросток" (1983), "Жестокий романс" (1984), "Один и без оружия" (1984), "Чичерин" (1986), "Шок" (1989), "Небеса обетованные" (1991), "Вор" (1997), "Му-Му" (1998) и др.В 2000-х годах актер снимался в сериалах "Марш Турецкого" (2002), "Самозванцы" (2002), "Шукшинские рассказы" (2002), "Антикиллер-2" (2003), "Дальнобойщики-2" (2004), "Частный детектив" (2005), "Приключения солдата Ивана Чонкина" (2007), "След" (2008), "Детективы" (2009), "Лесник" (2011-2014), "Склифосовский" (2012), "Право на любовь" (2013) и др.В последние годы Николай Сморчков играл роли в сериалах "Учитель в законе. Схватка" (2016), "Лесник. Своя земля" (2016-2018), "Своя земля" (2018).Всего в творческой биографии Сморчкова – более 200 ролей.6 марта 2021 года Николай Сморчков скончался.Незадолго до смерти артист заразился коронавирусом. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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справки
Советский и российский актер Николай Гаврилович Сморчков родился
9 августа 1930 года в селе Иваньково
Ивановской области.
В 1953 году окончил ВГИК, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
После окончания института Сморчков работал в Театре-студии киноактера
(ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).
В кино артист начал сниматься с 1951 года
. Его дебютом стала роль Струкова в фильме "Сельский врач" Сергея Герасимова.
Затем он сыграл роли
в фильмах "Верные друзья" (1954) Михаила Калатозова, "Земля и люди" (1955) Станислава Ростоцкого, "Сверстницы" (1959) Василия Ордынского, "Иваново детство" (1962) Андрея Тарковского, "Штрафной удар" (1963) Вениамина Дормана, "Негасимое пламя" (1964) Ефима Дзигана и др.
Известность
Сморчкову принесли роли в таких фильмах, как "Летят журавли"(1957) Михаила Калатозова, "Пять дней – пять ночей" (1960) Лео Арнштама и Хайнца Тиля, "Кремлевские куранты" (1970) Виктора Георгиева.
В 1965 году
Николай Сморчков исполнил одну из главных ролей – роль Михаила Калинина в историко-биографическом фильме "Сквозь ледяную мглу", снятому по рассказам Зои Воскресенской.
В 1965-1967 годах сыграл русского солдата в киноэпопее Сергея Бондарчука "Война и мир", поставленной по одноименному роману Льва Толстого.
В 1960-1970-х годах актер снимался в таких фильмах и сериалах, как "По тонкому льду" (1966), "Крах" (1968), "Красная палатка" (1969), "Неподсуден" (1969), "Освобождение" (1971), "Любовь земная" (1974), "Хождение по мукам" (1974), "Долгие версты войны" (1975), "Дни Турбиных" (1976), "Легенда о Тиле" (1976), "Экипаж" (1979).
В 1980-1990-х годах Сморчков играл роли в фильмах "Охота на лис" (1980), "Похождения графа Невзорова" (1982), "Подросток" (1983), "Жестокий романс" (1984), "Один и без оружия" (1984), "Чичерин" (1986), "Шок" (1989), "Небеса обетованные" (1991), "Вор" (1997), "Му-Му" (1998) и др.
В 2000-х годах актер снимался в сериалах "Марш Турецкого" (2002), "Самозванцы" (2002), "Шукшинские рассказы" (2002), "Антикиллер-2" (2003), "Дальнобойщики-2" (2004), "Частный детектив" (2005), "Приключения солдата Ивана Чонкина" (2007), "След" (2008), "Детективы" (2009), "Лесник" (2011-2014), "Склифосовский" (2012), "Право на любовь" (2013) и др.
В последние годы Николай Сморчков играл роли в сериалах "Учитель в законе. Схватка" (2016), "Лесник. Своя земля" (2016-2018), "Своя земля" (2018).
Всего в творческой биографии Сморчкова – более 200 ролей.
6 марта 2021 года
Николай Сморчков скончался.
Незадолго до смерти артист заразился коронавирусом
.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников