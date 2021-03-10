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Медиавойны
https://ria.ru/20210310/rt-1600576703.html
В Совфеде назвали нападки на RT в Германии витком русофобской кампании
В Совфеде назвали нападки на RT в Германии витком русофобской кампании
Обвинения RT DE в шпионаже и блокировка счетов подразделений телеканала в Германии — проявления русофобии, которая не красит Запад, заявил РИА Новости сенатор... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T11:47
2021-03-10T12:45
медиавойны
rt deutsch
владимир джабаров
совет федерации рф
германия
медиа - общество
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Обвинения RT DE в шпионаже и блокировка счетов подразделений телеканала в Германии — проявления русофобии, которая не красит Запад, заявил РИА Новости сенатор Владимир Джабаров.Ранее сообщалось, что RT в Германии (RT DE) готовит иск против немецкой газеты Bild после публикации таблоида о том, что редакция RT DE якобы "шпионит за Алексеем Навальным". При этом компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили уведомления о закрытии счетов в Сommerzbank, 15 процентов акций которого принадлежат Германии, с 31 мая этого года.Это произошло спустя месяц после заявления о предстоящем в декабре 2021 года запуске телеканала."Все это, конечно, звенья одной цепи. Это все новый виток русофобской кампании, которая продолжает разворачиваться и которую в полной мере ощущают на себе российские СМИ", — сказал Джабаров.Тоталитарное единомыслиеДепутат Госдумы Елена Панина назвала обвинения в адрес RT в Германии признаком глубоких изменений западного общества."Подобные явления — это симптом эволюции политического устройства Запада от классической либеральной демократии к новому обществу, построенному на культивировании образа врага и тоталитарном единомыслии", — констатировала Панина.Причина, по ее словам, кроется не только в "перманентной русофобии", но и в стремлении загерметизировать информационное пространство, исключить появление любой альтернативной точки зрения.Инцидент с НавальнымНавальному стало плохо 20 августа прошлого года в самолете из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали, врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, и не нашли никаких следов яда в анализах пациента.После этого его доставили в Берлин, а немецкое правительство стало заявлять, что Навального отравили веществом типа "Новичок". При этом все запросы российской стороны игнорировались. Пациент провел в Германии несколько месяцев.В то же время известно, что немецкая разведка имела доступ к этой категории боевых отравляющих веществ. В МИД России заявили, что полное нежелание европейских партнеров сотрудничать в расследовании инцидента свидетельствует о том, что случившееся могло быть инсценировкой. Российские власти неоднократно отвергали обвинения в причастности к "отравлению" Навального.
https://ria.ru/20210304/germaniya-1600000439.html
https://ria.ru/20210220/smi-1598220067.html
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rt deutsch, владимир джабаров, совет федерации рф, германия, медиа - общество

В Совфеде назвали нападки на RT в Германии витком русофобской кампании

11:47 10.03.2021 (обновлено: 12:45 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Обвинения RT DE в шпионаже и блокировка счетов подразделений телеканала в Германии — проявления русофобии, которая не красит Запад, заявил РИА Новости сенатор Владимир Джабаров.
Ранее сообщалось, что RT в Германии (RT DE) готовит иск против немецкой газеты Bild после публикации таблоида о том, что редакция RT DE якобы "шпионит за Алексеем Навальным". При этом компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили уведомления о закрытии счетов в Сommerzbank, 15 процентов акций которого принадлежат Германии, с 31 мая этого года.
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Это произошло спустя месяц после заявления о предстоящем в декабре 2021 года запуске телеканала.
"Все это, конечно, звенья одной цепи. Это все новый виток русофобской кампании, которая продолжает разворачиваться и которую в полной мере ощущают на себе российские СМИ", — сказал Джабаров.

Тоталитарное единомыслие

Депутат Госдумы Елена Панина назвала обвинения в адрес RT в Германии признаком глубоких изменений западного общества.
"Подобные явления — это симптом эволюции политического устройства Запада от классической либеральной демократии к новому обществу, построенному на культивировании образа врага и тоталитарном единомыслии", — констатировала Панина.
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Причина, по ее словам, кроется не только в "перманентной русофобии", но и в стремлении загерметизировать информационное пространство, исключить появление любой альтернативной точки зрения.

Инцидент с Навальным

Навальному стало плохо 20 августа прошлого года в самолете из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали, врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, и не нашли никаких следов яда в анализах пациента.
После этого его доставили в Берлин, а немецкое правительство стало заявлять, что Навального отравили веществом типа "Новичок". При этом все запросы российской стороны игнорировались. Пациент провел в Германии несколько месяцев.
В то же время известно, что немецкая разведка имела доступ к этой категории боевых отравляющих веществ. В МИД России заявили, что полное нежелание европейских партнеров сотрудничать в расследовании инцидента свидетельствует о том, что случившееся могло быть инсценировкой. Российские власти неоднократно отвергали обвинения в причастности к "отравлению" Навального.
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