https://ria.ru/20210310/rostelekom-1600611813.html
В Роскомнадзоре прокомментировали проблемы с интернетом у "Ростелекома"
В Роскомнадзоре прокомментировали проблемы с интернетом у "Ростелекома"
Оборудование Роскомнадзора по фильтрации трафика, используемое для замедления работы Twitter, во всех регионах России работает в штатном режиме; проблемы с... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:13
2021-03-10T14:13
2021-03-10T14:45
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
ростелеком
twitter
технологии
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Оборудование Роскомнадзора по фильтрации трафика, используемое для замедления работы Twitter, во всех регионах России работает в штатном режиме; проблемы с интернетом у "Ростелекома" вызвана сбоем оборудования, у других операторов замедление Twitter проходит штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора."Проблемы с интернет-доступом, которые возникли у пользователей "Ростелекома" с 12 часов 10 марта, произошли из-за сбоя в функционировании оборудования оператора, и не связаны с действиями Роскомнадзора, предпринимаемыми в отношении Twitter", - сообщили в Роскомнадзоре.
https://ria.ru/20210310/mintsifry-1600600528.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ростелеком, twitter, технологии