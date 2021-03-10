https://ria.ru/20210310/rostelekom-1600611813.html

В Роскомнадзоре прокомментировали проблемы с интернетом у "Ростелекома"

В Роскомнадзоре прокомментировали проблемы с интернетом у "Ростелекома"

Оборудование Роскомнадзора по фильтрации трафика, используемое для замедления работы Twitter, во всех регионах России работает в штатном режиме; проблемы с... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T14:13

2021-03-10T14:13

2021-03-10T14:45

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

ростелеком

twitter

технологии

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Оборудование Роскомнадзора по фильтрации трафика, используемое для замедления работы Twitter, во всех регионах России работает в штатном режиме; проблемы с интернетом у "Ростелекома" вызвана сбоем оборудования, у других операторов замедление Twitter проходит штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора."Проблемы с интернет-доступом, которые возникли у пользователей "Ростелекома" с 12 часов 10 марта, произошли из-за сбоя в функционировании оборудования оператора, и не связаны с действиями Роскомнадзора, предпринимаемыми в отношении Twitter", - сообщили в Роскомнадзоре.

https://ria.ru/20210310/mintsifry-1600600528.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ростелеком, twitter, технологии