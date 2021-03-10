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https://ria.ru/20210310/roskomnadzor-1600618224.html
В Роскомнадзоре рассказали о работе замедляющего Twitter оборудования
В Роскомнадзоре рассказали о работе замедляющего Twitter оборудования
Оборудование Роскомнадзора по фильтрации трафика, используемое для замедления работы Twitter, во всех регионах России работает в штатном режиме; проблемы с... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:44
2021-03-10T14:44
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ростелеком
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Оборудование Роскомнадзора по фильтрации трафика, используемое для замедления работы Twitter, во всех регионах России работает в штатном режиме; проблемы с интернетом у "Ростелекома" вызвана сбоем оборудования, у других операторов замедление Twitter проходит штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.Роскомнадзор утром в среду сообщил, что решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента. А в полдень среды начались сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации, "Ростелекома" и ряда других интернет-ресурсов в РФ."Роскомнадзор отмечает, что оборудование фильтрации во всех регионах России работает в штатном режиме. Проблемы с интернет-доступом, которые возникли у пользователей "Ростелекома" с 12 часов 10 марта, произошли из-за сбоя в функционировании оборудования оператора, и не связаны с действиями Роскомнадзора, предпринимаемыми в отношении Twitter. По информации "Ростелекома", в ближайшее время работоспособность сети будет восстановлена", - сообщили в Роскомнадзоре."На сетях всех остальных операторов связи замедление интернет-сервиса происходит в штатном режиме", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210310/twitter-1600615695.html
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60
совет федерации рф, ростелеком, twitter, технологии, общество

В Роскомнадзоре рассказали о работе замедляющего Twitter оборудования

14:44 10.03.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовПриложение Twitter на смартфоне
Приложение Twitter на смартфоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Оборудование Роскомнадзора по фильтрации трафика, используемое для замедления работы Twitter, во всех регионах России работает в штатном режиме; проблемы с интернетом у "Ростелекома" вызвана сбоем оборудования, у других операторов замедление Twitter проходит штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
Роскомнадзор утром в среду сообщил, что решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента. А в полдень среды начались сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации, "Ростелекома" и ряда других интернет-ресурсов в РФ.
Приложение Twitter на смартфоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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"Роскомнадзор отмечает, что оборудование фильтрации во всех регионах России работает в штатном режиме. Проблемы с интернет-доступом, которые возникли у пользователей "Ростелекома" с 12 часов 10 марта, произошли из-за сбоя в функционировании оборудования оператора, и не связаны с действиями Роскомнадзора, предпринимаемыми в отношении Twitter. По информации "Ростелекома", в ближайшее время работоспособность сети будет восстановлена", - сообщили в Роскомнадзоре.
"На сетях всех остальных операторов связи замедление интернет-сервиса происходит в штатном режиме", - добавили в ведомстве.
Логотип приложения Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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