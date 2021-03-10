https://ria.ru/20210310/roskomnadzor-1600618224.html

В Роскомнадзоре рассказали о работе замедляющего Twitter оборудования

В Роскомнадзоре рассказали о работе замедляющего Twitter оборудования

Оборудование Роскомнадзора по фильтрации трафика, используемое для замедления работы Twitter, во всех регионах России работает в штатном режиме; проблемы с... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T14:44

2021-03-10T14:44

2021-03-10T14:44

совет федерации рф

ростелеком

twitter

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600579185_0:0:2744:1544_1920x0_80_0_0_75a4c1566e1740d576fdf5e7d5945bd2.jpg

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Оборудование Роскомнадзора по фильтрации трафика, используемое для замедления работы Twitter, во всех регионах России работает в штатном режиме; проблемы с интернетом у "Ростелекома" вызвана сбоем оборудования, у других операторов замедление Twitter проходит штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.Роскомнадзор утром в среду сообщил, что решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента. А в полдень среды начались сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации, "Ростелекома" и ряда других интернет-ресурсов в РФ."Роскомнадзор отмечает, что оборудование фильтрации во всех регионах России работает в штатном режиме. Проблемы с интернет-доступом, которые возникли у пользователей "Ростелекома" с 12 часов 10 марта, произошли из-за сбоя в функционировании оборудования оператора, и не связаны с действиями Роскомнадзора, предпринимаемыми в отношении Twitter. По информации "Ростелекома", в ближайшее время работоспособность сети будет восстановлена", - сообщили в Роскомнадзоре."На сетях всех остальных операторов связи замедление интернет-сервиса происходит в штатном режиме", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210310/twitter-1600615695.html

https://ria.ru/20210310/twitter-1600606040.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, ростелеком, twitter, технологии, общество