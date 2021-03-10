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Писательницу Татьяну Полякову похоронили во Владимире
Писательницу Татьяну Полякову похоронили во Владимире
Во Владимире простились с писательницей Татьяной Поляковой, отпевание прошло в Свято-Успенском Княгинином монастыре, похоронили ее на кладбище Убылышево,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:31
2021-03-10T13:31
2021-03-10T15:54
культура
татьяна полякова
владимир
общество
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РЯЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Во Владимире простились с писательницей Татьяной Поляковой, отпевание прошло в Свято-Успенском Княгинином монастыре, похоронили ее на кладбище Убылышево, сообщила РИА Новости работавшая с Поляковой журналистка Валерия Сергеева.Татьяна Полякова, автор романов в жанре "авантюрный детектив", скончалась в ночь на 8 марта после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием."Похоронили на Улыбышевском кладбище во Владимире рядом с храмом Всех Святых", - рассказала Сергеева."Была дикая стужа... Она как звезда: свет после себя оставила, а холодно без нее. Такая ассоциация напрашивается", - добавила журналистка.Татьяна Полякова родилась во Владимире 14 сентября 1959 года. Закончив филфак Ивановского государственного университета, будущая писательница 14 лет проработала воспитателем в обычном детском саду, прежде чем написать свою первую книгу в 1997 году. Суммарный тираж проданных книг автора превышает 30 миллионов экземпляров.
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татьяна полякова, владимир, общество
РЯЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости.
Во Владимире простились с писательницей Татьяной Поляковой
, отпевание прошло в Свято-Успенском Княгинином монастыре, похоронили ее на кладбище Убылышево, сообщила РИА Новости работавшая с Поляковой журналистка Валерия Сергеева.
Татьяна Полякова, автор романов в жанре "авантюрный детектив", скончалась в ночь на 8 марта после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
"Похоронили на Улыбышевском кладбище во Владимире
рядом с храмом Всех Святых", - рассказала Сергеева.
"Была дикая стужа... Она как звезда: свет после себя оставила, а холодно без нее. Такая ассоциация напрашивается", - добавила журналистка.
Татьяна Полякова родилась во Владимире 14 сентября 1959 года. Закончив филфак Ивановского государственного университета, будущая писательница 14 лет проработала воспитателем в обычном детском саду, прежде чем написать свою первую книгу в 1997 году. Суммарный тираж проданных книг автора превышает 30 миллионов экземпляров.