https://ria.ru/20210310/polyakova-1600603564.html

Писательницу Татьяну Полякову похоронили во Владимире

Писательницу Татьяну Полякову похоронили во Владимире

Во Владимире простились с писательницей Татьяной Поляковой, отпевание прошло в Свято-Успенском Княгинином монастыре, похоронили ее на кладбище Убылышево,... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T13:31

2021-03-10T13:31

2021-03-10T15:54

культура

татьяна полякова

владимир

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600432717_0:0:1568:882_1920x0_80_0_0_f0bec13ebd4b6929a58aa8575fd4612a.jpg

РЯЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Во Владимире простились с писательницей Татьяной Поляковой, отпевание прошло в Свято-Успенском Княгинином монастыре, похоронили ее на кладбище Убылышево, сообщила РИА Новости работавшая с Поляковой журналистка Валерия Сергеева.Татьяна Полякова, автор романов в жанре "авантюрный детектив", скончалась в ночь на 8 марта после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием."Похоронили на Улыбышевском кладбище во Владимире рядом с храмом Всех Святых", - рассказала Сергеева."Была дикая стужа... Она как звезда: свет после себя оставила, а холодно без нее. Такая ассоциация напрашивается", - добавила журналистка.Татьяна Полякова родилась во Владимире 14 сентября 1959 года. Закончив филфак Ивановского государственного университета, будущая писательница 14 лет проработала воспитателем в обычном детском саду, прежде чем написать свою первую книгу в 1997 году. Суммарный тираж проданных книг автора превышает 30 миллионов экземпляров.

владимир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна полякова, владимир, общество