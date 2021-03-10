https://ria.ru/20210310/politsiya-1600650421.html

Волгоградские полицейские согрели шимпанзе на посту ДПС

Волгоградские полицейские согрели шимпанзе на посту ДПС

Под Волгоградом полицейские отогрели шимпанзе, оказавшихся на морозе. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T17:30

2021-03-10T17:30

2021-03-10T18:24

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ВОЛГОГРАД, 10 мар — РИА Новости. Под Волгоградом полицейские отогрели шимпанзе, оказавшихся на морозе. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".Животных перевозили на фуре из Москвы в зоопарк в Астрахани. В пути, на трассе Москва — Волгоград, она сломалась. Сотрудники полиции вызвали эвакуатор, который довез грузовик к посту ДПС."Полицейские занесли животных в теплое помещение, благодаря чему находившиеся в фургоне шимпанзе при комфортной температуре благополучно перенесли несколько часов, пока организаторы перевозки не нашли замену сломавшейся автомашине", — пояснило ведомство.По данным "МВД Медиа", шимпанзе благополучно добрались до места назначения, а руководитель зоопарка поблагодарил инспекторов ДПС Александра Величко, Алексея Полякова и Алексея Гусакова за помощь.Утром в Волгограде было более десяти градусов мороза.

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/kot-1598086550.html

https://ria.ru/20210127/spasenie-1594831284.html

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