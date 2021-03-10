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https://ria.ru/20210310/petrosyan-1600567361.html
Стало известно, какое имущество Петросян не хочет отдавать Степаненко
Стало известно, какое имущество Петросян не хочет отдавать Степаненко
Накануне в Хамовническом суде Москвы состоялось очередное заседание о разделе совместно нажитого имущества между Евгением Петросяном и его бывшей женой Еленой... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T11:49
2021-03-10T11:49
развод
сергей жорин
москва
шоубиз
шоу-бизнес
елена степаненко
знаменитости
звезды
евгений петросян
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Накануне в Хамовническом суде Москвы состоялось очередное заседание о разделе совместно нажитого имущества между Евгением Петросяном и его бывшей женой Еленой Степаненко, которое Евгений Ваганович посетил лично. Источник рассказал изданию "СтарХит", какие вещи юморист не хочет передавать экс-супруге. В начале феврале адвокат Петросяна Сергей Жорин сообщил РИА Новости, что Хамовнический суд Москвы возобновил производство по иску. Это произошло после того, как были получены результаты экспертизы по оценке имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко, которая длилась почти два года.Суд расторг брак артистов 16 ноября 2018 года, после чего бывшим супругам оставалось урегулировать лишь вопрос о разделе собственности.Адвокаты с обеих сторон заявляли, что готовы поделить все пополам, но не сошлись на том, какие именно активы кому отойдут. По информации "СтарХит", их самая ценная недвижимость — в Зачатьевском переулке Москвы площадью 516 квадратных метров. Кроме того, бывшие супруги владеют еще несколькими квартирами в центре столицы.
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развод, сергей жорин, москва, шоу-бизнес, елена степаненко, знаменитости, звезды, евгений петросян

Стало известно, какое имущество Петросян не хочет отдавать Степаненко

11:49 10.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Ладыгин / Перейти в фотобанкЕвгений Петросян и Елена Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Алексей Ладыгин
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Накануне в Хамовническом суде Москвы состоялось очередное заседание о разделе совместно нажитого имущества между Евгением Петросяном и его бывшей женой Еленой Степаненко, которое Евгений Ваганович посетил лично. Источник рассказал изданию "СтарХит", какие вещи юморист не хочет передавать экс-супруге.
"Больше всего артиста, судя по всему, волнует судьба его картин, книг и антиквариата. Петросян очень подробно остановился на моменте, когда заинтересовался искусством, как и где приобретал картины, по какому принципу их подбирал. Таким образом, стало почти очевидно, что Степаненко к коллекции никакого отношения никогда не имела. Но большую часть почему-то хочет забрать себе", — прокомментировал инсайдер.
В начале феврале адвокат Петросяна Сергей Жорин сообщил РИА Новости, что Хамовнический суд Москвы возобновил производство по иску. Это произошло после того, как были получены результаты экспертизы по оценке имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко, которая длилась почти два года.
Суд расторг брак артистов 16 ноября 2018 года, после чего бывшим супругам оставалось урегулировать лишь вопрос о разделе собственности.
Адвокаты с обеих сторон заявляли, что готовы поделить все пополам, но не сошлись на том, какие именно активы кому отойдут. По информации "СтарХит", их самая ценная недвижимость — в Зачатьевском переулке Москвы площадью 516 квадратных метров. Кроме того, бывшие супруги владеют еще несколькими квартирами в центре столицы.
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