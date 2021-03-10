https://ria.ru/20210310/petrosyan-1600567361.html

Стало известно, какое имущество Петросян не хочет отдавать Степаненко

Стало известно, какое имущество Петросян не хочет отдавать Степаненко

Накануне в Хамовническом суде Москвы состоялось очередное заседание о разделе совместно нажитого имущества между Евгением Петросяном и его бывшей женой Еленой... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T11:49

2021-03-10T11:49

2021-03-10T11:49

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сергей жорин

москва

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шоу-бизнес

елена степаненко

знаменитости

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евгений петросян

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Накануне в Хамовническом суде Москвы состоялось очередное заседание о разделе совместно нажитого имущества между Евгением Петросяном и его бывшей женой Еленой Степаненко, которое Евгений Ваганович посетил лично. Источник рассказал изданию "СтарХит", какие вещи юморист не хочет передавать экс-супруге. В начале феврале адвокат Петросяна Сергей Жорин сообщил РИА Новости, что Хамовнический суд Москвы возобновил производство по иску. Это произошло после того, как были получены результаты экспертизы по оценке имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко, которая длилась почти два года.Суд расторг брак артистов 16 ноября 2018 года, после чего бывшим супругам оставалось урегулировать лишь вопрос о разделе собственности.Адвокаты с обеих сторон заявляли, что готовы поделить все пополам, но не сошлись на том, какие именно активы кому отойдут. По информации "СтарХит", их самая ценная недвижимость — в Зачатьевском переулке Москвы площадью 516 квадратных метров. Кроме того, бывшие супруги владеют еще несколькими квартирами в центре столицы.

https://ria.ru/20201227/petrosyan-1591110412.html

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развод, сергей жорин, москва, шоу-бизнес, елена степаненко, знаменитости, звезды, евгений петросян