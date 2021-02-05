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Суд возобновил раздел имущества Петросяна и Степаненко
Суд возобновил раздел имущества Петросяна и Степаненко
Хамовнический суд Москвы получил результаты экспертизы по оценке имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко и возобновил производство по иску о... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T16:17
2021-02-05T16:17
2021-02-05T16:58
шоубиз
елена степаненко
евгений петросян
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы получил результаты экспертизы по оценке имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко и возобновил производство по иску о его разделе, сообщил РИА Новости адвокат Петросяна Сергей Жорин.Оценка стоимости имущества заняла почти два года – ее назначили в марте 2019-го и поручили госцентру при Минюсте. Хамовнический суд расторг брак юмористов 16 ноября 2018 года, после чего бывшим супругам осталось урегулировать лишь вопрос о разделе собственности. Адвокаты с обеих сторон заявляли, что готовы поделить все пополам, но не сошлись на том, какие именно активы кому отойдут."Экспертиза завершена, дело возобновлено", - сказал адвокат. По его словам, дата следующего заседания пока не назначена."Следующее судебное заседание суд назначил на 11 марта", - сказали в суде.Петросян и Степаненко были женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Ранее она назвала развод "житейским делом" и предложила дождаться решения суда. При этом Петросян выразил надежду, что они придут к согласию и мирному разрешению вопроса.
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елена степаненко, евгений петросян, общество
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Хамовнический суд Москвы
получил результаты экспертизы по оценке имущества юмористов Евгения Петросяна
и Елены Степаненко
и возобновил производство по иску о его разделе, сообщил РИА Новости адвокат Петросяна Сергей Жорин
.
Оценка стоимости имущества заняла почти два года – ее назначили в марте 2019-го и поручили госцентру при Минюсте. Хамовнический суд расторг брак юмористов 16 ноября 2018 года, после чего бывшим супругам осталось урегулировать лишь вопрос о разделе собственности. Адвокаты с обеих сторон заявляли, что готовы поделить все пополам, но не сошлись на том, какие именно активы кому отойдут.
"Экспертиза завершена, дело возобновлено", - сказал адвокат. По его словам, дата следующего заседания пока не назначена.
"Сегодня мы ознакомились с материалами экспертизы, отфотографировали их. Теперь нам надо их изучить и уточнить исковые требования с учетом новых цифр", - пояснил Жорин.
"Следующее судебное заседание суд назначил на 11 марта", - сказали в суде.
Петросян и Степаненко были женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Ранее она назвала развод "житейским делом" и предложила дождаться решения суда. При этом Петросян выразил надежду, что они придут к согласию и мирному разрешению вопроса.