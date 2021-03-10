https://ria.ru/20210310/peterburg-1600593504.html

В Петербурге рассмотрят инцидент с участием депутата Резника

В Петербурге рассмотрят инцидент с участием депутата Резника

Инцидент с участием депутата Максима Резника, которого, по данным региональных СМИ, ранее якобы задержали и отпустили в ходе антинаркотического рейда,... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:53

2021-03-10T12:53

2021-03-10T12:53

вячеслав макаров

максим резник

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600506229_0:12:2048:1164_1920x0_80_0_0_e3d00f873d3c48b6db8ef2f87d5aafb2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Инцидент с участием депутата Максима Резника, которого, по данным региональных СМИ, ранее якобы задержали и отпустили в ходе антинаркотического рейда, рассмотрит комиссия по этике законодательного собрания Петербурга, сообщил журналистам спикер парламента Вячеслав Макаров."Безусловно, правоохранительные органы будут расследовать это дело. Безусловно, будет работать и комиссия по этике законодательного собрания, мы ждем материалы", - сказал Макаров.Он добавил, что "нужно всегда думать о своей репутации". "Я уже выступал, критиковал отдельных коллег, еще раз призываю, не надо шарахаться по сомнительным местам", - сказал Макаров.Спикер петербургского заксобрания отметил, что "о добром имени нужно заботиться не только для себя, но и для людей, которые тебе доверяют, выбирая в парламент". "Скомканную репутацию потом никаким утюгом не разгладить", - добавил Макаров.Ранее РИА ФАН сообщило, что депутата якобы задержали в ходе наркорейда в Адмиралтейском районе Петербурга во время обыска в квартире предполагаемых наркоторговцев. Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает. Сам депутат не стал комментировать РИА Новости данную информацию, сославшись на занятость.

https://ria.ru/20210301/priangare-1599374806.html

https://ria.ru/20201225/dekolte-1590980892.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав макаров, максим резник, санкт-петербург, происшествия