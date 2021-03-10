https://ria.ru/20210310/peterburg-1600593504.html
В Петербурге рассмотрят инцидент с участием депутата Резника
В Петербурге рассмотрят инцидент с участием депутата Резника
Инцидент с участием депутата Максима Резника, которого, по данным региональных СМИ, ранее якобы задержали и отпустили в ходе антинаркотического рейда,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:53
2021-03-10T12:53
2021-03-10T12:53
вячеслав макаров
максим резник
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Инцидент с участием депутата Максима Резника, которого, по данным региональных СМИ, ранее якобы задержали и отпустили в ходе антинаркотического рейда, рассмотрит комиссия по этике законодательного собрания Петербурга, сообщил журналистам спикер парламента Вячеслав Макаров."Безусловно, правоохранительные органы будут расследовать это дело. Безусловно, будет работать и комиссия по этике законодательного собрания, мы ждем материалы", - сказал Макаров.Он добавил, что "нужно всегда думать о своей репутации". "Я уже выступал, критиковал отдельных коллег, еще раз призываю, не надо шарахаться по сомнительным местам", - сказал Макаров.Спикер петербургского заксобрания отметил, что "о добром имени нужно заботиться не только для себя, но и для людей, которые тебе доверяют, выбирая в парламент". "Скомканную репутацию потом никаким утюгом не разгладить", - добавил Макаров.Ранее РИА ФАН сообщило, что депутата якобы задержали в ходе наркорейда в Адмиралтейском районе Петербурга во время обыска в квартире предполагаемых наркоторговцев. Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает. Сам депутат не стал комментировать РИА Новости данную информацию, сославшись на занятость.
https://ria.ru/20210301/priangare-1599374806.html
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вячеслав макаров, максим резник, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости.
Инцидент с участием депутата Максима Резника
, которого, по данным региональных СМИ, ранее якобы задержали и отпустили в ходе антинаркотического рейда, рассмотрит комиссия по этике законодательного собрания Петербурга
, сообщил журналистам спикер парламента Вячеслав Макаров
.
"Безусловно, правоохранительные органы будут расследовать это дело. Безусловно, будет работать и комиссия по этике законодательного собрания, мы ждем материалы", - сказал Макаров.
Он добавил, что "нужно всегда думать о своей репутации". "Я уже выступал, критиковал отдельных коллег, еще раз призываю, не надо шарахаться по сомнительным местам", - сказал Макаров.
Спикер петербургского заксобрания отметил, что "о добром имени нужно заботиться не только для себя, но и для людей, которые тебе доверяют, выбирая в парламент". "Скомканную репутацию потом никаким утюгом не разгладить", - добавил Макаров.
Ранее РИА ФАН сообщило, что депутата якобы задержали в ходе наркорейда в Адмиралтейском районе Петербурга во время обыска в квартире предполагаемых наркоторговцев. Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает. Сам депутат не стал комментировать РИА Новости данную информацию, сославшись на занятость.