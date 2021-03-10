https://ria.ru/20210310/pensiya-1600592011.html

В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим

В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим

Президенту России Владимиру Путину доложено о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам, эксперты Кремля в контакте с кабмином продолжат... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:48

2021-03-10T12:48

2021-03-10T12:48

антон котяков

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложено о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам, эксперты Кремля в контакте с кабмином продолжат работу для выработки единственного правильного варианта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в среду глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что кабмин подготовил несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам, они направлены в администрацию президента."Действительно, вопрос по поручению президента был проработан в кабинете министров и своевременно был доложен президенту, несколько вариантов были сформулированы. Далее в контакте с правительством эксперты Кремля продолжат обсуждать с тем, чтобы выбрать единственный правильный вариант", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, ознакомились ли с предложениями в Кремле.

https://ria.ru/20210309/vykhod-1600475321.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон котяков, дмитрий песков, владимир путин, общество