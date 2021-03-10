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В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим
В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим
Президенту России Владимиру Путину доложено о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам, эксперты Кремля в контакте с кабмином продолжат... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:48
2021-03-10T12:48
антон котяков
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложено о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам, эксперты Кремля в контакте с кабмином продолжат работу для выработки единственного правильного варианта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в среду глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что кабмин подготовил несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам, они направлены в администрацию президента."Действительно, вопрос по поручению президента был проработан в кабинете министров и своевременно был доложен президенту, несколько вариантов были сформулированы. Далее в контакте с правительством эксперты Кремля продолжат обсуждать с тем, чтобы выбрать единственный правильный вариант", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, ознакомились ли с предложениями в Кремле.
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антон котяков, дмитрий песков, владимир путин, общество

В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим

12:48 10.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложено о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам, эксперты Кремля в контакте с кабмином продолжат работу для выработки единственного правильного варианта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в среду глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что кабмин подготовил несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам, они направлены в администрацию президента.
"Действительно, вопрос по поручению президента был проработан в кабинете министров и своевременно был доложен президенту, несколько вариантов были сформулированы. Далее в контакте с правительством эксперты Кремля продолжат обсуждать с тем, чтобы выбрать единственный правильный вариант", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, ознакомились ли с предложениями в Кремле.
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