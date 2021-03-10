https://ria.ru/20210310/moskva-1600580883.html
Власти Москвы: все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме
Власти Москвы: все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме
Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, несмотря на морозы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:11
2021-03-10T12:11
2021-03-10T12:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, несмотря на морозы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Прошедшая ночь стала самой морозной для 10 марта в столице за более чем 70 лет метеорологических наблюдений – столбики термометров опустились почти до минус 21 градуса. Сегодня ожидается местами слабый снег, температура воздуха до минус 14 градусов. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе продолжаются работы по уборке и вывозу на утилизацию снега с улиц и дворовых территорий, очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий."Под особым контролем – состояние тротуаров и дорожно-тропиночной сети, внутридворовых территорий. При необходимости их обрабатывают мелкогравийной крошкой для исключения скользкости", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210310/moskva-1600579711.html
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москва
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Все системы жизнеобеспечения Москвы
работают в штатном режиме, несмотря на морозы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Прошедшая ночь стала самой морозной для 10 марта в столице за более чем 70 лет метеорологических наблюдений – столбики термометров опустились почти до минус 21 градуса. Сегодня ожидается местами слабый снег, температура воздуха до минус 14 градусов. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе продолжаются работы по уборке и вывозу на утилизацию снега с улиц и дворовых территорий, очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий.
"Под особым контролем – состояние тротуаров и дорожно-тропиночной сети, внутридворовых территорий. При необходимости их обрабатывают мелкогравийной крошкой для исключения скользкости", - говорится в сообщении.