https://ria.ru/20210310/moskva-1600580883.html

Власти Москвы: все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме

Власти Москвы: все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме

Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, несмотря на морозы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:11

2021-03-10T12:11

2021-03-10T12:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, несмотря на морозы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Прошедшая ночь стала самой морозной для 10 марта в столице за более чем 70 лет метеорологических наблюдений – столбики термометров опустились почти до минус 21 градуса. Сегодня ожидается местами слабый снег, температура воздуха до минус 14 градусов. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе продолжаются работы по уборке и вывозу на утилизацию снега с улиц и дворовых территорий, очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий."Под особым контролем – состояние тротуаров и дорожно-тропиночной сети, внутридворовых территорий. При необходимости их обрабатывают мелкогравийной крошкой для исключения скользкости", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210310/moskva-1600579711.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва