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Власти Москвы: все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме
Власти Москвы: все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме
Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, несмотря на морозы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:11
2021-03-10T12:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, несмотря на морозы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Прошедшая ночь стала самой морозной для 10 марта в столице за более чем 70 лет метеорологических наблюдений – столбики термометров опустились почти до минус 21 градуса. Сегодня ожидается местами слабый снег, температура воздуха до минус 14 градусов. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе продолжаются работы по уборке и вывозу на утилизацию снега с улиц и дворовых территорий, очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий."Под особым контролем – состояние тротуаров и дорожно-тропиночной сети, внутридворовых территорий. При необходимости их обрабатывают мелкогравийной крошкой для исключения скользкости", - говорится в сообщении.
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москва

Власти Москвы: все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме

12:11 10.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники снегоплавильного пункта ГУП "Мосводосток" во время чистки водоприемных колодцев в Москве
Сотрудники снегоплавильного пункта ГУП Мосводосток во время чистки водоприемных колодцев в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, несмотря на морозы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Прошедшая ночь стала самой морозной для 10 марта в столице за более чем 70 лет метеорологических наблюдений – столбики термометров опустились почти до минус 21 градуса. Сегодня ожидается местами слабый снег, температура воздуха до минус 14 градусов. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в городе продолжаются работы по уборке и вывозу на утилизацию снега с улиц и дворовых территорий, очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий.
"Под особым контролем – состояние тротуаров и дорожно-тропиночной сети, внутридворовых территорий. При необходимости их обрабатывают мелкогравийной крошкой для исключения скользкости", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
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