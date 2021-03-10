Владимир Меньшов хочет баллотироваться в депутаты Госдумы
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПредседатель российского оскаровского комитета, кинорежиссер Владимир Меньшов дал пресс-конференцию в РИА Новости
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Режиссер Владимир Меньшов готов принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году от партии "Справедливая Россия - За правду" по Москве, сообщил РИА Новости источник, близкий к партии.
"Владимир Валентинович сообщил о готовности баллотироваться в Госдуму от нашей партии по Москве", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин подчеркнул, что в ходе переговоров с Меньшовым режиссер дал понять, что он не исключает своего выдвижения от партии на выборы в Госдуму и "в сущности готов участвовать в предвыборной гонке".
"Владимир Валентинович Меньшов - человек, который вместе с нами пришел в обновленную коалицию. Он человек, которому никто никакие даже не то чтобы приказания, но и пожелания давать не может, потому что он огромен. Это русская культура во плоти", - добавил он.
Ранее журналист, публицист, телеведущий Анатолий Вассерман сообщил РИА Новости, что рассматривает возможность участвовать в предстоящих выборах в Госдуму, вероятно, что от партии "Справедливая Россия", но неформальные переговоры были и с другими. При этом, как сообщил РИА Новости секретарь бюро совета московского отделения эсеров Александр Тарнавский, в отделении относятся к Анатолию Вассерману лояльно и спокойно, но точного понимания, пойдет ли он от партии на выборы в Госдуму, пока нет.
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