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Илон Маск разбогател за сутки на рекордные 25 миллиардов долларов
Илон Маск разбогател за сутки на рекордные 25 миллиардов долларов
Состояние Илона Маска, владеющего долями в компаниях SpaceX и Tesla, за сутки подскочило сразу на 25 миллиардов долларов — это рекордный рост за один день,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T09:12
2021-03-10T09:12
2021-03-10T12:17
илон маск
tesla motors
джефф безос
forbes
spacex
технологии
экономика
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Состояние Илона Маска, владеющего долями в компаниях SpaceX и Tesla, за сутки подскочило сразу на 25 миллиардов долларов — это рекордный рост за один день, свидетельствуют данные агентства Блумберг и рассчитываемого им Bloomberg Billionaires Index (BBI).По данным BBI, состояние Маска теперь оценивается в 174 миллиарда долларов. Он остается на второй строчке рейтинга после основателя Amazon Джеффа Безоса, чей капитал составляет 180 миллиардов долларов. За минувшие сутки состояние Безоса выросло на 5,95 миллиарда долларов.В начале января Маск вышел на первую строчку в списке самых богатых людей в мире по версии BBI, обойдя Безоса, однако уже в феврале он вернулся на второе место.Состояние Маска подскочило благодаря уверенному росту акций производителя электромобилей Tesla. По итогам торгов вторника котировки взлетели сразу на 19,64 процента — до 673,58 доллара за акцию. До этого столь сильные однодневные скачки акций компании (на 18-19 процентов) наблюдались в феврале — марте 2020 года.
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илон маск, tesla motors, джефф безос, forbes, spacex, технологии, экономика