Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210310/manizha-1600660484.html
На YouTube-канале Евровидения разместили конкурсный клип певицы Manizha
На YouTube-канале Евровидения разместили конкурсный клип певицы Manizha
На официальном YouTube-канале международного песенного конкурса Евровидение опубликовали клип участницы от России — певицы Manizha (Манижа Сангин) на трек... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T18:34
2021-03-10T18:38
шоубиз
therr maitz
manizha (манижа сангин)
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
евровидение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600660983_0:0:2012:1133_1920x0_80_0_0_c9e99cb967d57f4ee1fc64302ede0e4e.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. На официальном YouTube-канале международного песенного конкурса Евровидение опубликовали клип участницы от России — певицы Manizha (Манижа Сангин) на трек "Russian Woman".За несколько часов клип набрал больше 150 тысяч просмотров, 15 тысяч лайков и шесть тысяч дизлайков. В комментариях многие пользователи из России написали, что композиция — "ужас", а вот по мнению иностранцев трек звучит интересно."Сочетание хип-хопа и этнической музыки, а также русского и английских языков считаю интересным ходом", "Это искусство! Фантастика!", "Эта женщина — действительно настоящая звезда. Не могу дождаться, чтобы увидеть ее в Роттердаме", — поделились мнением пользователи из других стран. Ранее в эфире Первого канала объявили, что Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021. По результатам зрительского голосования она набрала 39,7%. Певица соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню "Future is bright", и дуэтом #2Маши, которые исполнили композицию "Bitter words". Они набрали 24,6% и 35,7% соответственно.
https://ria.ru/20210310/manizha-1600499233.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600660983_487:0:2012:1144_1920x0_80_0_0_312624c73242c22c87bd307a76a5ee3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
therr maitz, manizha (манижа сангин), музыка, новости культуры, шоу-бизнес, евровидение

На YouTube-канале Евровидения разместили конкурсный клип певицы Manizha

18:34 10.03.2021 (обновлено: 18:38 10.03.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. На официальном YouTube-канале международного песенного конкурса Евровидение опубликовали клип участницы от России — певицы Manizha (Манижа Сангин) на трек "Russian Woman".
"Манижа представит Россию на конкурсе Евровидение-2021 с песней "Russian Woman", — говорится в описании ролика.
За несколько часов клип набрал больше 150 тысяч просмотров, 15 тысяч лайков и шесть тысяч дизлайков. В комментариях многие пользователи из России написали, что композиция — "ужас", а вот по мнению иностранцев трек звучит интересно.
"Сочетание хип-хопа и этнической музыки, а также русского и английских языков считаю интересным ходом", "Это искусство! Фантастика!", "Эта женщина — действительно настоящая звезда. Не могу дождаться, чтобы увидеть ее в Роттердаме", — поделились мнением пользователи из других стран.
Ранее в эфире Первого канала объявили, что Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021.
По результатам зрительского голосования она набрала 39,7%. Певица соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню "Future is bright", и дуэтом #2Маши, которые исполнили композицию "Bitter words". Они набрали 24,6% и 35,7% соответственно.
Певица Manizha - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
Вчера, 00:40Шоубиз
В соцсетях резко критикуют выбор певицы на Евровидение от России
 
ШоубизTherr MaitzManizha (Манижа Сангин)МузыкаНовости культурыШоу-бизнесЕвровидение
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"
04:23WP: обвиняемый в штурме Капитолия ранее служил в президентской эскадрилье
03:53СМИ: 2020 год стал самым смертоносным в истории США
03:40Директора Приморского океанариума будут судить за взятку
03:26Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене
03:19США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
03:14Чукотского полицейского будут судить за избиение своего поднадзорного
03:11Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
03:09"Авроре" поставят более 45 воздушных судов российского производства
03:06Немец прилетел в Россию ради "Спутника V" и поделился впечатлениями
03:05Минтранс работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры"
03:04Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам
03:00В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил
02:56Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за один рубль
02:33Экс-директора Фонда капремонта Магаданской области обвиняют в растрате
02:17Украинцы высмеяли торжественное открытие туалета в Киеве
02:17В Канаде осудили мужчину, протаранившего резиденцию генерал-губернатора
02:17Специалист научила, как получить доход с кредитки
02:08Как часто подделывают электронную подпись?
01:56НАТО подготовило украинских военных к городским боям
Лента новостейМолния