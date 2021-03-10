https://ria.ru/20210310/manizha-1600660484.html

На YouTube-канале Евровидения разместили конкурсный клип певицы Manizha

На YouTube-канале Евровидения разместили конкурсный клип певицы Manizha

На официальном YouTube-канале международного песенного конкурса Евровидение опубликовали клип участницы от России — певицы Manizha (Манижа Сангин) на трек... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T18:34

2021-03-10T18:34

2021-03-10T18:38

шоубиз

therr maitz

manizha (манижа сангин)

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

евровидение

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. На официальном YouTube-канале международного песенного конкурса Евровидение опубликовали клип участницы от России — певицы Manizha (Манижа Сангин) на трек "Russian Woman".За несколько часов клип набрал больше 150 тысяч просмотров, 15 тысяч лайков и шесть тысяч дизлайков. В комментариях многие пользователи из России написали, что композиция — "ужас", а вот по мнению иностранцев трек звучит интересно."Сочетание хип-хопа и этнической музыки, а также русского и английских языков считаю интересным ходом", "Это искусство! Фантастика!", "Эта женщина — действительно настоящая звезда. Не могу дождаться, чтобы увидеть ее в Роттердаме", — поделились мнением пользователи из других стран. Ранее в эфире Первого канала объявили, что Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021. По результатам зрительского голосования она набрала 39,7%. Певица соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню "Future is bright", и дуэтом #2Маши, которые исполнили композицию "Bitter words". Они набрали 24,6% и 35,7% соответственно.

https://ria.ru/20210310/manizha-1600499233.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

therr maitz, manizha (манижа сангин), музыка, новости культуры, шоу-бизнес, евровидение