https://ria.ru/20210310/manizha-1600660484.html
На YouTube-канале Евровидения разместили конкурсный клип певицы Manizha
На YouTube-канале Евровидения разместили конкурсный клип певицы Manizha
На официальном YouTube-канале международного песенного конкурса Евровидение опубликовали клип участницы от России — певицы Manizha (Манижа Сангин) на трек... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T18:34
2021-03-10T18:34
2021-03-10T18:38
шоубиз
therr maitz
manizha (манижа сангин)
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
евровидение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600660983_0:0:2012:1133_1920x0_80_0_0_c9e99cb967d57f4ee1fc64302ede0e4e.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. На официальном YouTube-канале международного песенного конкурса Евровидение опубликовали клип участницы от России — певицы Manizha (Манижа Сангин) на трек "Russian Woman".За несколько часов клип набрал больше 150 тысяч просмотров, 15 тысяч лайков и шесть тысяч дизлайков. В комментариях многие пользователи из России написали, что композиция — "ужас", а вот по мнению иностранцев трек звучит интересно."Сочетание хип-хопа и этнической музыки, а также русского и английских языков считаю интересным ходом", "Это искусство! Фантастика!", "Эта женщина — действительно настоящая звезда. Не могу дождаться, чтобы увидеть ее в Роттердаме", — поделились мнением пользователи из других стран. Ранее в эфире Первого канала объявили, что Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021. По результатам зрительского голосования она набрала 39,7%. Певица соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню "Future is bright", и дуэтом #2Маши, которые исполнили композицию "Bitter words". Они набрали 24,6% и 35,7% соответственно.
https://ria.ru/20210310/manizha-1600499233.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600660983_487:0:2012:1144_1920x0_80_0_0_312624c73242c22c87bd307a76a5ee3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
therr maitz, manizha (манижа сангин), музыка, новости культуры, шоу-бизнес, евровидение
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
На официальном YouTube-канале международного песенного конкурса Евровидение опубликовали
клип участницы от России — певицы Manizha (Манижа Сангин) на трек "Russian Woman".
"Манижа представит Россию на конкурсе Евровидение-2021 с песней "Russian Woman", — говорится в описании ролика.
За несколько часов клип набрал больше 150 тысяч просмотров, 15 тысяч лайков и шесть тысяч дизлайков. В комментариях многие пользователи из России написали, что композиция — "ужас", а вот по мнению иностранцев трек звучит интересно.
"Сочетание хип-хопа и этнической музыки, а также русского и английских языков считаю интересным ходом", "Это искусство! Фантастика!", "Эта женщина — действительно настоящая звезда. Не могу дождаться, чтобы увидеть ее в Роттердаме", — поделились мнением пользователи из других стран.
Ранее в эфире Первого канала объявили
, что Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021.
По результатам зрительского голосования она набрала 39,7%. Певица соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню "Future is bright", и дуэтом #2Маши, которые исполнили композицию "Bitter words". Они набрали 24,6% и 35,7% соответственно.