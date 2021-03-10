https://ria.ru/20210310/lyadova-1600580720.html

Лядова чувствовала душу исполнителя, заявила певица Георгиади

Лядова чувствовала душу исполнителя, заявила певица Георгиади

Певица Ксения Георгиади назвала народную артистку РСФСР Людмилу Лядову настоящим композитором, чувствующим музыку и душу исполнителя, а также энергичным... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:09

2021-03-10T12:09

2021-03-10T12:23

культура

людмила лядова

свердловск

иосиф кобзон

эдуард хиль

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Певица Ксения Георгиади назвала народную артистку РСФСР Людмилу Лядову настоящим композитором, чувствующим музыку и душу исполнителя, а также энергичным человеком, который прожил счастливую жизнь и подарил миру много красивого.Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась в больнице в Москве на 96-м году жизни."Можно сказать, что она счастливый человек. Она прожила интересную жизнь, она смогла выразить себя, она смогла открыть свою душу людям и сделать столько красивого. Какие у нее песни, какая она сама была волшебная, такая энергичная, на сцене - просто огонь. И в 80 лет она выходила на сцену и пела, да как пела! Молодым учиться надо. У нас больше нет таких композиторов. Как жаль, что такие люди уходят", - сказала Георгиади РИА Новости.Собеседница агентства добавила, что исполняет несколько песен Лядовой, в том числе "Романс последней любви" и "Женщины"."Мне повезло, она мне аккомпанировала, и я пела эти ее песни. Она еще и потрясающий аккомпаниатор. Без репетиций, просто мы вышли, и она чувствовала мой вздох, мои паузы. Она была настоящим композитором, чувствующим музыку и душу исполнителя. И она рада была всегда поделиться своими песнями, ей было очень приятно слышать, что ее песни поют", - добавила Георгиади.Пианистка, композитор, певица Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье музыкантов. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию. Выступала на эстраде с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие.

https://radiosputnik.ria.ru/20210310/lyadova-1600577974.html

https://ria.ru/20210310/lyadova-1600565715.html

свердловск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила лядова, свердловск, иосиф кобзон, эдуард хиль