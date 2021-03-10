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https://ria.ru/20210310/lyadova-1600580720.html
Лядова чувствовала душу исполнителя, заявила певица Георгиади
Лядова чувствовала душу исполнителя, заявила певица Георгиади
Певица Ксения Георгиади назвала народную артистку РСФСР Людмилу Лядову настоящим композитором, чувствующим музыку и душу исполнителя, а также энергичным... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:09
2021-03-10T12:23
культура
людмила лядова
свердловск
иосиф кобзон
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Певица Ксения Георгиади назвала народную артистку РСФСР Людмилу Лядову настоящим композитором, чувствующим музыку и душу исполнителя, а также энергичным человеком, который прожил счастливую жизнь и подарил миру много красивого.Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась в больнице в Москве на 96-м году жизни."Можно сказать, что она счастливый человек. Она прожила интересную жизнь, она смогла выразить себя, она смогла открыть свою душу людям и сделать столько красивого. Какие у нее песни, какая она сама была волшебная, такая энергичная, на сцене - просто огонь. И в 80 лет она выходила на сцену и пела, да как пела! Молодым учиться надо. У нас больше нет таких композиторов. Как жаль, что такие люди уходят", - сказала Георгиади РИА Новости.Собеседница агентства добавила, что исполняет несколько песен Лядовой, в том числе "Романс последней любви" и "Женщины"."Мне повезло, она мне аккомпанировала, и я пела эти ее песни. Она еще и потрясающий аккомпаниатор. Без репетиций, просто мы вышли, и она чувствовала мой вздох, мои паузы. Она была настоящим композитором, чувствующим музыку и душу исполнителя. И она рада была всегда поделиться своими песнями, ей было очень приятно слышать, что ее песни поют", - добавила Георгиади.Пианистка, композитор, певица Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье музыкантов. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию. Выступала на эстраде с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие.
https://radiosputnik.ria.ru/20210310/lyadova-1600577974.html
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людмила лядова, свердловск, иосиф кобзон, эдуард хиль

Лядова чувствовала душу исполнителя, заявила певица Георгиади

12:09 10.03.2021 (обновлено: 12:23 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Галина КмитКомпозитор Людмила Лядова
Композитор Людмила Лядова - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Галина Кмит
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Певица Ксения Георгиади назвала народную артистку РСФСР Людмилу Лядову настоящим композитором, чувствующим музыку и душу исполнителя, а также энергичным человеком, который прожил счастливую жизнь и подарил миру много красивого.
Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась в больнице в Москве на 96-м году жизни.
Композитор Людмила Лядова - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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Выяснилось, из-за чего скончалась народная артистка РСФСР Лядова
"Можно сказать, что она счастливый человек. Она прожила интересную жизнь, она смогла выразить себя, она смогла открыть свою душу людям и сделать столько красивого. Какие у нее песни, какая она сама была волшебная, такая энергичная, на сцене - просто огонь. И в 80 лет она выходила на сцену и пела, да как пела! Молодым учиться надо. У нас больше нет таких композиторов. Как жаль, что такие люди уходят", - сказала Георгиади РИА Новости.
Собеседница агентства добавила, что исполняет несколько песен Лядовой, в том числе "Романс последней любви" и "Женщины".
"Мне повезло, она мне аккомпанировала, и я пела эти ее песни. Она еще и потрясающий аккомпаниатор. Без репетиций, просто мы вышли, и она чувствовала мой вздох, мои паузы. Она была настоящим композитором, чувствующим музыку и душу исполнителя. И она рада была всегда поделиться своими песнями, ей было очень приятно слышать, что ее песни поют", - добавила Георгиади.
Пианистка, композитор, певица Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье музыкантов. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию. Выступала на эстраде с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие.
Композитор Людмила Лядова - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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КультураЛюдмила ЛядоваСвердловскИосиф КобзонЭдуард Хиль
 
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