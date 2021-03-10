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Биография Людмилы Лядовой
Биография Людмилы Лядовой
Советский и российский композитор, пианистка и певица Людмила Алексеевна Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:00
2021-03-10T12:08
людмила лядова
россия
справки
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Советский и российский композитор, пианистка и певица Людмила Алексеевна Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье музыкантов.Ее отец был солистом Свердловского оперного театра, играл на многих музыкальных инструментах, впоследствии был скрипачом в оркестре. Мама получила образование хормейстера. Людмила Лядова училась в музыкальной школе, в десятилетнем возрасте поступила на детское отделение Свердловской консерватории, затем была принята в Свердловскую (ныне Уральскую государственную) консерваторию в класс Берты Маранц, ученицы Генриха Нейгауза. В 1948 году Лядова окончила консерваторию. В 1948-1952 годах она была артисткой Всесоюзного гастрольно-концертного объединения (ВГКО). Людмила Лядова выступала на эстраде в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Дуэт получил первую премию на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады в Москве.В феврале 1951 года Лядова была принята в Союз композиторов СССР.Людмила Лядова создала более 800 песен. Ее песни "Когда-нибудь", "Телефонный звонок", "Сердечная песня" и "Женщина" исполняла Клавдия Шульженко. Большую популярность у публики приобрели песни Лядовой "Старый марш" на стихи Михаила Владимова, "Чудо-песенка" на стихи Людмилы Давидович и Виктора Драгунского и "Барабан" на стихи Игоря Шаферана. "Чудо-песенку" помимо самой Людмилы Лядовой исполняли Гелена Великанова, Тамара Миансарова и английская певица Джери Скотт. Первым исполнителем "Старого марша" стал Иосиф Кобзон, потом песня вошла в репертуар Юрия Богатикова. Песня "Барабан" звучала в исполнении Эдуарда Хиля. На музыку Лядовой были поставлены балетные номера "Негритянские куклы", "Испанский танец", "Слепая девушка". Людмила Лядова написала оперу "Два цвета времени" (1986); оперетты "Под черной маской" (1960), "Атаманша" (1972), "У опасной черты" (1976), "Кто твоя невеста?" (1978), "Шахтерские невесты" (1983). Она создала мюзиклы "Душа солдата" (1962), "Сказка про Ерему, Данилу и Нечистую силу" (1977), "Графиня из Сан-Франциско" (1993).Лядова написала вокально-инструментальные поэмы "Великая битва" (1967), "Комсомолу – пионерский наш салют!" (1970), "Тюмень – Сургут" (1972). Среди сочинений композитора – произведения для фортепиано ("Концертный вальс", 1950; "Карусель", 1960; "Концертная полька", 1965; "Концерт для фортепиано с оркестром ля минор", 1965; интермеццо, рапсодии), для оркестра русских народных инструментов ("Колхозная полька", 1950; "Уральская рапсодия", 1951; "Волжская сюита", 1952; миниатюры), для эстрадно-симфонического оркестра ("Праздник на Волге", 1957; "Праздник на стадионе", 1958; "Русский сувенир", 1961; "Кокосы", 1963). В 2000 году вышел сборник детских песен Людмилы Лядовой "Почемучка".Творчество Людмилы Лядовой было отмечено различными наградами. В 1984 году ей было присвоено звание Народная артистка РСФСР. Лядова была награждена российскими орденами Дружбы (1997), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000), "За заслуги перед Отечеством" III степени (2005), орденом Почета (2011). В 2015 году ей было присвоено звание "Почетный гражданин Свердловской области".В конце февраля 2021 года Людмила Лядова была госпитализирована с коронавирусной инфекцией в московскую больницу, позднее ее перевели в реанимацию.10 марта 2021 года Людмила Лядова скончалась в Москве.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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людмила лядова, россия, справки

Биография Людмилы Лядовой

12:00 10.03.2021 (обновлено: 12:08 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Галина КмитКомпозитор Людмила Лядова
Композитор Людмила Лядова - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Галина Кмит
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Советский и российский композитор, пианистка и певица Людмила Алексеевна Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье музыкантов.
Ее отец был солистом Свердловского оперного театра, играл на многих музыкальных инструментах, впоследствии был скрипачом в оркестре. Мама получила образование хормейстера.
Людмила Лядова училась в музыкальной школе, в десятилетнем возрасте поступила на детское отделение Свердловской консерватории, затем была принята в Свердловскую (ныне Уральскую государственную) консерваторию в класс Берты Маранц, ученицы Генриха Нейгауза. В 1948 году Лядова окончила консерваторию.
В 1948-1952 годах она была артисткой Всесоюзного гастрольно-концертного объединения (ВГКО). Людмила Лядова выступала на эстраде в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Дуэт получил первую премию на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады в Москве.
В феврале 1951 года Лядова была принята в Союз композиторов СССР.
Людмила Лядова создала более 800 песен. Ее песни "Когда-нибудь", "Телефонный звонок", "Сердечная песня" и "Женщина" исполняла Клавдия Шульженко.
Большую популярность у публики приобрели песни Лядовой "Старый марш" на стихи Михаила Владимова, "Чудо-песенка" на стихи Людмилы Давидович и Виктора Драгунского и "Барабан" на стихи Игоря Шаферана. "Чудо-песенку" помимо самой Людмилы Лядовой исполняли Гелена Великанова, Тамара Миансарова и английская певица Джери Скотт. Первым исполнителем "Старого марша" стал Иосиф Кобзон, потом песня вошла в репертуар Юрия Богатикова. Песня "Барабан" звучала в исполнении Эдуарда Хиля.
На музыку Лядовой были поставлены балетные номера "Негритянские куклы", "Испанский танец", "Слепая девушка".
Людмила Лядова написала оперу "Два цвета времени" (1986); оперетты "Под черной маской" (1960), "Атаманша" (1972), "У опасной черты" (1976), "Кто твоя невеста?" (1978), "Шахтерские невесты" (1983). Она создала мюзиклы "Душа солдата" (1962), "Сказка про Ерему, Данилу и Нечистую силу" (1977), "Графиня из Сан-Франциско" (1993).
Лядова написала вокально-инструментальные поэмы "Великая битва" (1967), "Комсомолу – пионерский наш салют!" (1970), "Тюмень – Сургут" (1972). Среди сочинений композитора – произведения для фортепиано ("Концертный вальс", 1950; "Карусель", 1960; "Концертная полька", 1965; "Концерт для фортепиано с оркестром ля минор", 1965; интермеццо, рапсодии), для оркестра русских народных инструментов ("Колхозная полька", 1950; "Уральская рапсодия", 1951; "Волжская сюита", 1952; миниатюры), для эстрадно-симфонического оркестра ("Праздник на Волге", 1957; "Праздник на стадионе", 1958; "Русский сувенир", 1961; "Кокосы", 1963).
В 2000 году вышел сборник детских песен Людмилы Лядовой "Почемучка".
Творчество Людмилы Лядовой было отмечено различными наградами. В 1984 году ей было присвоено звание Народная артистка РСФСР. Лядова была награждена российскими орденами Дружбы (1997), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000), "За заслуги перед Отечеством" III степени (2005), орденом Почета (2011).
В 2015 году ей было присвоено звание "Почетный гражданин Свердловской области".
В конце февраля 2021 года Людмила Лядова была госпитализирована с коронавирусной инфекцией в московскую больницу, позднее ее перевели в реанимацию.
10 марта 2021 года Людмила Лядова скончалась в Москве.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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