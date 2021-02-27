https://ria.ru/20210227/lyadova-1599266266.html

Народную артистку РСФСР Лядову госпитализировали с COVID-19

Народную артистку РСФСР Лядову госпитализировали с COVID-19

Народная артистка РСФСР, пианистка, певица и композитор Людмила Лядова госпитализирована в московскую Городскую клиническую больницу №52 с коронавирусной... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T20:38

2021-02-27T20:38

2021-02-27T20:38

распространение коронавируса

людмила лядова

россия

рсфср

свердловск

иосиф кобзон

эдуард хиль

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Народная артистка РСФСР, пианистка, певица и композитор Людмила Лядова госпитализирована в московскую Городскую клиническую больницу №52 с коронавирусной инфекцией, сообщила РИА Новости бывший администратор артистки Галина Горбенко.Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье музыкантов. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию. Выступала на эстраде с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие.

https://ria.ru/20210227/koronavirus-1599264206.html

россия

рсфср

свердловск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила лядова, россия, рсфср, свердловск, иосиф кобзон, эдуард хиль