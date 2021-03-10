https://ria.ru/20210310/lyadova-1600565715.html

Лядова была очень талантливым человеком, заявил депутат Мосгордумы

Лядова была очень талантливым человеком, заявил депутат Мосгордумы

Людмила Лядова была очень талантливым, уникальным, "теплым" человеком, дающим всем радость , сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T10:37

2021-03-10T10:37

2021-03-10T10:37

культура

людмила лядова

рсфср

свердловск

московская городская дума

евгений герасимов

эдуард хиль

москва

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Людмила Лядова была очень талантливым, уникальным, "теплым" человеком, дающим всем радость , сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась в больнице в Москве на 96-м году жизни."Ох, как жалко... замечательный, уникальный человек, человек, дающий всем какую-то радость. Очень талантливый и тёплый человек", - сказал Герасимов.В конце февраля Лядова была госпитализирована с коронавирусом в столичную клиническую больницу №52, позднее ее перевели в реанимацию.Пианистка, композитор, певица Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье музыкантов. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию. Выступала на эстраде с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие.

https://ria.ru/20210310/lyadova-1600560272.html

рсфср

свердловск

москва

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людмила лядова, рсфср, свердловск, московская городская дума, евгений герасимов, эдуард хиль, москва, общество