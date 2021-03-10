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Климатологи оценили вероятность рекордно долгого лета в России
Климатологи оценили вероятность рекордно долгого лета в России
Существует несколько сценариев изменения климата в России к 2100 году. Об этом рассказали опрошенные порталом URA.RU метеорологи. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T17:47
2021-03-10T17:57
россия
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
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«Мы сгорим»: названы сценарии изменения климата в России
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Существует несколько сценариев изменения климата в России к 2100 году. Об этом рассказали опрошенные порталом URA.RU метеорологи. Ранее китайские ученые опубликовали прогноз, согласно которому к концу века лето в России будет длиться полгода, а зима значительно сократится и станет теплее. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец не согласился с прогнозом китайских коллег и описал другие сценарии изменения климата в стране в долгосрочной перспективе."Первый из них предсказывает, что мы просто сгорим, если температура поднимется на шесть градусов", — рассказал метеоролог. Он отметил, что глобальное потепление также может смениться сильным похолоданием после 2030 года.При этом Тишковец подчеркнул, что различные климатические модели не совпадают в своих оценках. Он напомнил, что в позапрошлом году европейские специалисты предсказывали холодную зиму в России, но она оказалась рекордно теплой. "Мы не знаем, что будет с погодой через год. Климат меняется в основном из-за солнечной активности, сейчас Солнце постепенно затухает", — пояснил Тишковец.С ним согласился замдиректора по науке Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН Александр Нахутин. Он подчеркнул, что к 2100 году возможны разные варианты изменения погоды."Неизвестно, как будут продолжаться выбросы парниковых газов антропогенного происхождения в атмосферу. Исследования китайских ученых — это гипотеза, о ней нельзя говорить как о наиболее вероятном исходе", — отметил ученый.
https://ria.ru/20210223/period-1598690538.html
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россия, погода, евгений тишковец, центр "фобос"

Климатологи оценили вероятность рекордно долгого лета в России

17:47 10.03.2021 (обновлено: 17:57 10.03.2021)
 
© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкБожья коровка
Божья коровка - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Существует несколько сценариев изменения климата в России к 2100 году. Об этом рассказали опрошенные порталом URA.RU метеорологи.
Ранее китайские ученые опубликовали прогноз, согласно которому к концу века лето в России будет длиться полгода, а зима значительно сократится и станет теплее.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец не согласился с прогнозом китайских коллег и описал другие сценарии изменения климата в стране в долгосрочной перспективе.
"Первый из них предсказывает, что мы просто сгорим, если температура поднимется на шесть градусов", — рассказал метеоролог.
Он отметил, что глобальное потепление также может смениться сильным похолоданием после 2030 года.
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При этом Тишковец подчеркнул, что различные климатические модели не совпадают в своих оценках. Он напомнил, что в позапрошлом году европейские специалисты предсказывали холодную зиму в России, но она оказалась рекордно теплой.
"Мы не знаем, что будет с погодой через год. Климат меняется в основном из-за солнечной активности, сейчас Солнце постепенно затухает", — пояснил Тишковец.
С ним согласился замдиректора по науке Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН Александр Нахутин. Он подчеркнул, что к 2100 году возможны разные варианты изменения погоды.
"Неизвестно, как будут продолжаться выбросы парниковых газов антропогенного происхождения в атмосферу. Исследования китайских ученых — это гипотеза, о ней нельзя говорить как о наиболее вероятном исходе", — отметил ученый.
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РоссияПогодаЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
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