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Песков ответил на вопрос о сбоях в работе официального сайта Кремля
Песков ответил на вопрос о сбоях в работе официального сайта Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальный сайт Кремля работает, но не исключил возможных сбоев в работе ресурса, пояснение которым... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:36
2021-03-10T12:36
2021-03-10T12:40
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальный сайт Кремля работает, но не исключил возможных сбоев в работе ресурса, пояснение которым может дать министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций."Мы видели сообщения, но, честно говоря, они у нас не подтвердились. У нас все открывается... Все работает", - сказал Песков, которому журналисты сообщили о перебоях в работе сайта Кремля и ряда других государственных ресурсов.Он отметил, что находится перед компьютером и сайт Кремля на нем открывается, но не исключил, что "возможны какие-то сбои"."Наверное, Минсвязи даст какие-то пояснения. Пока мы не имеем информации на этот счет", - сказал Песков, которого также спрашивали о возможных причинах сбоев в работе сайтов.Ранее со ссылкой на данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сообщалось, что жители Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Ростова-на-Дону и других городов России сообщили о неполадках в работе сервисов "Ростелекома".Сбои начались около 11.12 мск. По данным Downdetector, 93% пользователей жалуются на проблемы с интернетом, 4% претензий связаны с работой всех сервисов, еще 2% жалуются на работу телевидения.Сайты Кремля, правительства, Госдумы и Совета Федерации перестали загружаться в полдень среды.
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совет федерации рф, госдума рф, ростелеком, дмитрий песков, москва, ростов-на-дону, санкт-петербург, технологии, общество