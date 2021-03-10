https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600678410.html

Польша обвинила российского консула в распространении коронавируса

Польша обвинила российского консула в распространении коронавируса

Польские спецслужбы обвинили российского дипломата в распространении коронавируса. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T20:37

2021-03-10T20:37

2021-03-10T20:51

станислав жарин

коронавирус covid-19

польша

познань

санкт-петербург

в мире

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ВАРШАВА, 10 мар — РИА Новости. Польские спецслужбы обвинили российского дипломата в распространении коронавируса.В феврале консула в Познани объявили персоной нон-грата в ответ на аналогичные действия в отношении его польского коллеги в Санкт-Петербурге. При этом последний участвовал в несанкционированной уличной акции."Высланный из Польши российский консул был заражен коронавирусом, и все же он принимал участие во встречах и появлялся в общественных местах", — цитирует агентство РАР пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарина.Кроме того, Польское телевидение утверждает, что "дипломат и его дочь получили положительный результат теста 21 января, а тремя днями ранее инфекция SARS-CoV-2 была подтверждена у его жены".При этом сотрудник МИД якобы нарушал режим самоизоляции и покидал место жительства.

https://ria.ru/20210209/dokazatelstvo-1596628231.html

https://ria.ru/20210310/diplomat-1600675186.html

польша

познань

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав жарин, коронавирус covid-19, польша, познань, санкт-петербург, в мире