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Польша обвинила российского консула в распространении коронавируса
Польша обвинила российского консула в распространении коронавируса
Польские спецслужбы обвинили российского дипломата в распространении коронавируса. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T20:37
2021-03-10T20:51
станислав жарин
коронавирус covid-19
польша
познань
санкт-петербург
в мире
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ВАРШАВА, 10 мар — РИА Новости. Польские спецслужбы обвинили российского дипломата в распространении коронавируса.В феврале консула в Познани объявили персоной нон-грата в ответ на аналогичные действия в отношении его польского коллеги в Санкт-Петербурге. При этом последний участвовал в несанкционированной уличной акции."Высланный из Польши российский консул был заражен коронавирусом, и все же он принимал участие во встречах и появлялся в общественных местах", — цитирует агентство РАР пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарина.Кроме того, Польское телевидение утверждает, что "дипломат и его дочь получили положительный результат теста 21 января, а тремя днями ранее инфекция SARS-CoV-2 была подтверждена у его жены".При этом сотрудник МИД якобы нарушал режим самоизоляции и покидал место жительства.
https://ria.ru/20210209/dokazatelstvo-1596628231.html
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станислав жарин, коронавирус covid-19, польша, познань, санкт-петербург, в мире

Польша обвинила российского консула в распространении коронавируса

20:37 10.03.2021 (обновлено: 20:51 10.03.2021)
 
CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Ministerstwo Spraw Zagraniczych al. Szucha 23Здание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Ministerstwo Spraw Zagraniczych al. Szucha 23
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 мар — РИА Новости. Польские спецслужбы обвинили российского дипломата в распространении коронавируса.
В феврале консула в Познани объявили персоной нон-грата в ответ на аналогичные действия в отношении его польского коллеги в Санкт-Петербурге. При этом последний участвовал в несанкционированной уличной акции.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 10:29
МИД сообщил о доказательствах участия дипломатов ЕС в незаконных акциях
"Высланный из Польши российский консул был заражен коронавирусом, и все же он принимал участие во встречах и появлялся в общественных местах", — цитирует агентство РАР пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарина.
Кроме того, Польское телевидение утверждает, что "дипломат и его дочь получили положительный результат теста 21 января, а тремя днями ранее инфекция SARS-CoV-2 была подтверждена у его жены".
При этом сотрудник МИД якобы нарушал режим самоизоляции и покидал место жительства.
Центр города в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
Вчера, 20:02
Польша выслала белорусского дипломата
 
Станислав ЖаринКоронавирус COVID-19ПольшаПознаньСанкт-ПетербургВ мире
 
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