https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600678410.html
Польша обвинила российского консула в распространении коронавируса
Польша обвинила российского консула в распространении коронавируса
Польские спецслужбы обвинили российского дипломата в распространении коронавируса. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T20:37
2021-03-10T20:37
2021-03-10T20:51
станислав жарин
коронавирус covid-19
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ВАРШАВА, 10 мар — РИА Новости. Польские спецслужбы обвинили российского дипломата в распространении коронавируса.В феврале консула в Познани объявили персоной нон-грата в ответ на аналогичные действия в отношении его польского коллеги в Санкт-Петербурге. При этом последний участвовал в несанкционированной уличной акции."Высланный из Польши российский консул был заражен коронавирусом, и все же он принимал участие во встречах и появлялся в общественных местах", — цитирует агентство РАР пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарина.Кроме того, Польское телевидение утверждает, что "дипломат и его дочь получили положительный результат теста 21 января, а тремя днями ранее инфекция SARS-CoV-2 была подтверждена у его жены".При этом сотрудник МИД якобы нарушал режим самоизоляции и покидал место жительства.
https://ria.ru/20210209/dokazatelstvo-1596628231.html
https://ria.ru/20210310/diplomat-1600675186.html
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станислав жарин, коронавирус covid-19, польша, познань, санкт-петербург, в мире