https://ria.ru/20210310/gavayi-1600553669.html

Губернатор Гавайев объявил режим ЧС после сильных дождей

Губернатор Гавайев объявил режим ЧС после сильных дождей

Губернатор Гавайев Дэвид Игэ объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за ущерба, причиненного районам штата сильными дождями и наводнениями. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T08:41

2021-03-10T08:41

2021-03-10T10:05

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Гавайев Дэвид Игэ объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за ущерба, причиненного районам штата сильными дождями и наводнениями.Соответствующее заявление опубликовано на странице Игэ в Twitter."Я только что подписал официальное объявление о (введении режима) чрезвычайной ситуации для штата Гавайи после того, как сильные дожди и наводнение привели к значительному ущербу в отношении государственной и частной собственности на островах", - написал он. Данное объявление позволит использовать государственные фонды для оказания быстрой и эффективной помощи пострадавшим, добавил он.Согласно документу, бедственное положение сложилось в регионе, начиная с 8 марта. Как ожидается, тяжелые погодные условия сохранятся до 12 марта. Сильнее всего пострадали округа Мауи, Калавао, Кауаи, а также Гонолулу, административным центром которого является одноименная столица штата."Период оказания чрезвычайной помощи должен начаться немедленно и продолжаться до 8 мая 2021 года, если не будет прекращен ранее", - говорится в объявлении.Накануне власти округа Мауи объявили обязательную эвакуацию населения из-за "неминуемой" угрозы прорыва дамбы Каупакалуа (Kaupakalua). Как сообщило местное управление по ЧС, вода достигла вершины дамбы из-за сильных дождей. Власти начали открывать убежища для размещения эвакуированных.Позднее стало известно, что вода начала переливаться через край дамбы.

https://ria.ru/20210224/moroz-1598708296.html

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гонолулу, twitter, гавайи, в мире