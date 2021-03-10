https://ria.ru/20210310/gasparyan-1600577052.html

Глава Генштаба Армении назвал свое увольнение противоречащим конституции

Глава Генштаба Армении назвал свое увольнение противоречащим конституции

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян назвал свое увольнение антиконституционным. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T11:50

2021-03-10T11:50

2021-03-10T13:01

никол пашинян

ереван

оник гаспарян

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599608211_0:0:1069:601_1920x0_80_0_0_7ebf242ba5f4325998f54ef21c315771.jpg

ЕРЕВАН, 10 мар — РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян назвал свое увольнение антиконституционным.Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Гаспарян покидает пост: президент Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ, но не направил документ в Конституционный суд, что привело к автоматической отставке военачальника.Гаспарян уже обратился в Административный суд и пообещал продолжить служить народу в другом статусе. Также он публиковал протестное заявление.Гаспарян призвал солдат и офицеров продолжить "самоотверженное и преданное служение только родине и народу во имя развития Вооруженных сил, укрепления Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.)".Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста начались в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах": он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже — после разговора с Владимиром Путиным — Пашинян сказал, что его дезинформировали.По данным СМИ, замначальника Генштаба Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили Гаспаряну.После этого ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы.Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента. Митингующие не настроены на переговоры с властью и требуют отставки главы кабмина, популярность которого упала после подписания перемирия с Баку.

https://ria.ru/20210228/radikaly-1599337649.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ереван, оник гаспарян, армения, в мире