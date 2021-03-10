ФСБ за год ликвидировала 71 ячейку террористов
17:01 10.03.2021 (обновлено: 19:01 10.03.2021)
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ во время задержания преступной группы, специализирующейся на сбыте особо крупных партий наркотических средств
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ФСБ России в 2020 году ликвидировала в России 71 ячейку террористов, заявил директор службы, председатель Национального антитеррористического комитата (НАК) РФ Александр Бортников.
"Противник - здесь я имею в виду как собственно международные террористические организации, так и зарубежные идеологические, финансовые и разведцентры - тоже активно работает, пытаясь втянуть в противоправную деятельность новых адептов, которые бы ценой собственной жизни решали чужие задачи", - сказал Бортников в интервью "Российской газете" по случаю 15-летия НАК.
"В частности, ФСБ регулярно выявляет и ликвидирует террористические ячейки в различных регионах страны. В 2020 году таковых было 71. Но это уже крайняя мера", - добавил он.
Кроме того, по словам Бортникова, только в 2020 году силовики изъяли из незаконного оборота около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тысяч патронов, а также более 3 тысяч мин, гранат и иных боеприпасов. Росфинмониторинг заблокировал финансовые активы более 1,2 тысяч лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, на общую сумму свыше 57 миллионов рублей. "В целом пресечено 184 канала финансирования этой преступной деятельности", - отметил Бортников.