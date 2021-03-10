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ФСБ за год ликвидировала 71 ячейку террористов
ФСБ за год ликвидировала 71 ячейку террористов
ФСБ России в 2020 году ликвидировала в России 71 ячейку террористов, заявил директор службы, председатель Национального антитеррористического комитата (НАК) РФ... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T17:01
2021-03-10T19:01
россия
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
фсб
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ФСБ России в 2020 году ликвидировала в России 71 ячейку террористов, заявил директор службы, председатель Национального антитеррористического комитата (НАК) РФ Александр Бортников."Противник - здесь я имею в виду как собственно международные террористические организации, так и зарубежные идеологические, финансовые и разведцентры - тоже активно работает, пытаясь втянуть в противоправную деятельность новых адептов, которые бы ценой собственной жизни решали чужие задачи", - сказал Бортников в интервью "Российской газете" по случаю 15-летия НАК."В частности, ФСБ регулярно выявляет и ликвидирует террористические ячейки в различных регионах страны. В 2020 году таковых было 71. Но это уже крайняя мера", - добавил он.Кроме того, по словам Бортникова, только в 2020 году силовики изъяли из незаконного оборота около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тысяч патронов, а также более 3 тысяч мин, гранат и иных боеприпасов. Росфинмониторинг заблокировал финансовые активы более 1,2 тысяч лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, на общую сумму свыше 57 миллионов рублей. "В целом пресечено 184 канала финансирования этой преступной деятельности", - отметил Бортников.
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россия, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, фсб, общество

ФСБ за год ликвидировала 71 ячейку террористов

17:01 10.03.2021 (обновлено: 19:01 10.03.2021)
 
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ во время задержания преступной группы, специализирующейся на сбыте особо крупных партий наркотических средств
Сотрудники ФСБ РФ во время задержания преступной группы, специализирующейся на сбыте особо крупных партий наркотических средств - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ФСБ России в 2020 году ликвидировала в России 71 ячейку террористов, заявил директор службы, председатель Национального антитеррористического комитата (НАК) РФ Александр Бортников.
"Противник - здесь я имею в виду как собственно международные террористические организации, так и зарубежные идеологические, финансовые и разведцентры - тоже активно работает, пытаясь втянуть в противоправную деятельность новых адептов, которые бы ценой собственной жизни решали чужие задачи", - сказал Бортников в интервью "Российской газете" по случаю 15-летия НАК.
"В частности, ФСБ регулярно выявляет и ликвидирует террористические ячейки в различных регионах страны. В 2020 году таковых было 71. Но это уже крайняя мера", - добавил он.
Кроме того, по словам Бортникова, только в 2020 году силовики изъяли из незаконного оборота около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тысяч патронов, а также более 3 тысяч мин, гранат и иных боеприпасов. Росфинмониторинг заблокировал финансовые активы более 1,2 тысяч лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, на общую сумму свыше 57 миллионов рублей. "В целом пресечено 184 канала финансирования этой преступной деятельности", - отметил Бортников.
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РоссияНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковФСБОбщество
 
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