https://ria.ru/20210310/fsb-1600645267.html

ФСБ за год ликвидировала 71 ячейку террористов

ФСБ за год ликвидировала 71 ячейку террористов

ФСБ России в 2020 году ликвидировала в России 71 ячейку террористов, заявил директор службы, председатель Национального антитеррористического комитата (НАК) РФ... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T17:01

2021-03-10T17:01

2021-03-10T19:01

россия

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

фсб

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581707062_0:38:1145:682_1920x0_80_0_0_3fa30fc9e2325834e220637aceddf927.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ФСБ России в 2020 году ликвидировала в России 71 ячейку террористов, заявил директор службы, председатель Национального антитеррористического комитата (НАК) РФ Александр Бортников."Противник - здесь я имею в виду как собственно международные террористические организации, так и зарубежные идеологические, финансовые и разведцентры - тоже активно работает, пытаясь втянуть в противоправную деятельность новых адептов, которые бы ценой собственной жизни решали чужие задачи", - сказал Бортников в интервью "Российской газете" по случаю 15-летия НАК."В частности, ФСБ регулярно выявляет и ликвидирует террористические ячейки в различных регионах страны. В 2020 году таковых было 71. Но это уже крайняя мера", - добавил он.Кроме того, по словам Бортникова, только в 2020 году силовики изъяли из незаконного оборота около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тысяч патронов, а также более 3 тысяч мин, гранат и иных боеприпасов. Росфинмониторинг заблокировал финансовые активы более 1,2 тысяч лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, на общую сумму свыше 57 миллионов рублей. "В целом пресечено 184 канала финансирования этой преступной деятельности", - отметил Бортников.

https://ria.ru/20210309/terrorizm-1600465375.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, фсб, общество