https://ria.ru/20210310/dtp-1600515846.html

"Его папа — полковник Росгвардии": кто виновен в смертельном ДТП

"Его папа — полковник Росгвардии": кто виновен в смертельном ДТП

"Много пил, а потом взял ключи от чужой машины и сел за руль" — в среду в Екатеринбурге огласили приговор по резонансному делу 23-летнего Владимира Васильева,... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T08:00

2021-03-10T08:00

2021-03-10T10:37

скр

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

авто

владимир васильев

следственный комитет россии (ск рф)

kia rio

екатеринбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600429986_0:0:3443:1937_1920x0_80_0_0_b3b81fc71dfbbc044a775fe709d2c62b.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. "Много пил, а потом взял ключи от чужой машины и сел за руль" — в среду в Екатеринбурге огласили приговор по резонансному делу 23-летнего Владимира Васильева, устроившего аварию с двумя погибшими. Медэкспертиза показала, что он был трезв, но после передачи дела из МВД в СК выяснилось: мочу вместо подозреваемого сдал отец — полковник Росгвардии.Не дождался отцаРано утром 4 августа 2019-го фитнес-тренер Виталий Никифоров вернулся в родной Екатеринбург из Санкт-Петербурга — ездил на концерт немецкой группы Rammstein. Он давно мечтал увидеть любимых музыкантов вживую и как только узнал, что они прилетают в Россию, сразу купил билет."Мы договорились, что я встречу его в аэропорту, — рассказывает РИА Новости отец погибшего Юрий. — Я специально встал пораньше и уже вышел из подъезда, когда позвонил Виталя и сообщил, что ошибся со временем прилета. Он приземлился и вызвал такси".Никифоров-старший уговаривал сына подождать, когда он сам за ним приедет, однако Виталий наотрез отказался."Я предчувствовал что-то неладное, — продолжает Юрий. — Зашел в интернет и увидел новость о страшной аварии, только что случившейся в центре города. У меня внутри все похолодело. Я прикинул примерный маршрут, по которому сын должен был ехать из аэропорта, и вроде бы немного успокоился. Но напрасно".Через несколько минут Никифорову позвонили родственники: сын погиб. В том самом ДТП. Вместе с 24-летним водителем такси Александром Трушковым."Сотрудник МВД, который занимался этим уголовным делом, заверил нас, что виновник аварии ответит по всей строгости закона, — говорит мать погибшего таксиста Татьяна. — Но вскоре перестал брать трубку. Думаю, если бы не резонанс, так бы все и замяли".Подмена мочиПо версии следствия, около шести часов утра Kia Rio, за рулем которого находился 22-летний художник-фрилансер Владимир Васильев, на огромной скорости врезался в "Ладу-Гранту" с "шашечками" на борту. Водитель и пассажир скончались на месте.Сам Васильев отделался ушибами и переломами, его приятель, сидевший рядом, получил серьезные травмы. Из салона искореженного автомобиля обоих доставали спасатели.Перед этим очевидцы успели снять Васильева на видео. Судя по размещенной в интернете записи, он находился в неадекватном состоянии и не понимал, что натворил. МВД возбудило уголовное дело по пятой части 264-й статьи УК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек".На допросе Васильев утверждал, что алкоголь или наркотики не употреблял, а остановиться на перекрестке не смог, потому что потерял сознание. Позже трезвость водителя подтвердил анализ мочи."Посмотрев видео, мы сразу поняли, что Васильев был либо пьян, либо под действием наркотиков, — продолжает Татьяна. — И испытали настоящий шок, когда анализы показали обратное".Сомнения в правдивости медзаключения возникли не только у родственников и адвокатов погибших, но и у сотрудников других силовых ведомств. После поднявшейся в СМИ шумихи все материалы передали в отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области. Там настояли на экспертизе ДНК, которая выявила, что мочу вместо Васильева сдал его отец — полковник Росгвардии."Внятного объяснения того, каким образом его биоматериал оказался в пробирке, Васильев-старший так и не дал, — уточняет адвокат семьи Никифорова Андрей Володин. — Лишь заявил, что держал колбу в руках. Но в таком случае его ДНК не попала бы внутрь сосуда. При этом уголовной ответственности за подмену он избежал, потому что военные следователи не увидели в его действиях состава преступления".Утренние гонкиКак выяснилось позже, смертельное ДТП Васильев устроил после вечеринки в квартире приятеля. По словам одного из свидетелей, он туда приехал уже "хорошо поддатым". Привез с собой еще несколько бутылок и продолжил пить, "чокаясь со всеми подряд". Под утро, по версии СК, Васильев без спроса вытащил ключи от машины из кармана другого участника вечеринки Никиты Фомина и вместе с другом Глебом Березкиным покатил в центр города.В итоге Васильева обвинили в угоне, а статью изменили на более тяжкую — "Нарушение ПДД, совершенное лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения". На переквалификацию повлияло то, что подмену мочи расценили как отказ от анализа, а это, согласно действующему законодательству, приравнивается к состоянию опьянения.Также следователи пытались привлечь к уголовной ответственности по статье "Халатность" врача городской больницы № 24, где допустили подмену биоматериала, но суд это не поддержал. "Вероятно, в действиях медика не было какого-то корыстного умысла, — отмечает адвокат. — Скорее всего, он был просто сильно загружен работой, поэтому в какой-то момент вышел из кабинета, оставив Васильевых одних. Тогда отец и подменил мочу. Уже потом, чтобы подтвердить или опровергнуть опьянение, следователь предлагал обвиняемому сдать на анализ волосы или ногти. Но тот отказался, сославшись на якобы антисанитарные условия СИЗО".Очевидно, что отрицательный результат анализа существенно снизил бы тюремный срок. Не подтвердилась версия и о внезапном обмороке, поскольку видеокамеры зафиксировали, как перед аварией Kia Rio несколько раз перестроился и даже объехал переходящего дорогу пешехода. Кроме того, специально созванная комиссия экспертов-медиков заключила, что каких-либо заболеваний, вызывающих потерю сознания, у Васильева нет.Переписка с сыномКорреспондент РИА Новости связался с адвокатом обвиняемого и задал несколько вопросов: употреблял ли водитель спиртное, при каких обстоятельствах сел за руль чужого автомобиля, почему отказался сдавать ногти и волосы для повторного анализа, как объясняет то, что в пробирке была моча его отца. На момент публикации ответов не последовало.В последнем слове Васильев признал вину лишь частично, продолжая настаивать на том, что был абсолютно трезв. Он также в очередной раз попросил прощения у родственников погибших. Впрочем, в искренность раскаяния те не верят — считают игрой на публику ради смягчения вины. По словам родителей Никифорова и Трушкова, во время следствия Васильев всячески пытался уйти от ответственности и разжалобить судей, при каждом удобном случае подавая ходатайство о замене меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.В среду Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Васильева к девяти годам и трем месяцам колонии общего режима. Тем временем прокурор просил 13-летний срок, а адвокаты обвиняемого и вовсе настаивали на оправдательном вердикте. Максимальное же наказание по этой статье — 15 лет. Скорее всего, родные погибших будут оспаривать это решение суда, поскольку они хотят для Васильева максимально сурового наказания. Виталий Никифоров, у которого остались жена и дочь, планировал открыть фитнес-центр и незадолго до гибели нашел помещение. Его отец до сих пор винит себя в том, что не встретил сына в аэропорту в то роковое утро.У водителя такси Александра Трушкова остались двое маленьких детей. Его матери иногда кажется, что все случившееся лишь дурной сон: она до сих пор не удаляет из телефона номер сына в надежде, что он когда-нибудь еще позвонит.

https://ria.ru/20190218/1550744368.html

https://ria.ru/20201210/dtp-1588450586.html

https://ria.ru/20180824/1527127097.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), авто, владимир васильев, следственный комитет россии (ск рф), kia rio, екатеринбург, происшествия