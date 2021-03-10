https://ria.ru/20210310/donbass-1600657813.html

В Донбассе возобновились бои

В Донбассе возобновились бои

В поселке Михайловка (Золотое-5) начались бои между бойцами ВСУ и Народной милицией самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил в телеграм-канале РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T18:04

2021-03-10T18:04

2021-03-10T22:31

андрей марочко

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

в мире

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В поселке Михайловка (Золотое-5) начались бои между бойцами ВСУ и Народной милицией самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил в телеграм-канале бывший официальный представитель ополчения Андрей Марочко.Он опубликовал видео, на котором слышна интенсивная стрельба из различного оружия. По словам Марочко, ВСУ применяют стрелковое оружие и гранатометы, в зоне обстрела находится школа. "Местные жители пишут, что много пуль рикошетит от стен домов", — написал он. По информации властей самопровозглашенной республики, один ополченец получил ранение. При этом Народной милиции удалось подавить огневые точки ВСУ при помощи незапрещенного Минскими соглашениями вооружения.Позднее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий уточнил, что украинские силовики вели в направлении населенного пункта неприцельный огонь, не представлявший опасности для мирных жителей и инфраструктуры. Обострение ситуации в ДонбассеКонфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.

https://ria.ru/20210309/mirotvortsy-1600536360.html

https://ria.ru/20210308/dipotnosheniya-1600385214.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей марочко, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире