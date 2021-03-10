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Полиция в Волгограде опровергла избиение блогером бабушки во время стрима
Полиция в Волгограде опровергла избиение блогером бабушки во время стрима
Следов побоев у пожилой женщины, которую якобы избивал внук во время онлайн-трансляции в Волгограде, не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T10:47
2021-03-10T10:47
гумвд
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 10 мар – РИА Новости. Следов побоев у пожилой женщины, которую якобы избивал внук во время онлайн-трансляции в Волгограде, не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного ГУМВД.Ранее издание v1.ru разместило видеоролик стрима, на котором волгоградский блогер в неадекватном состоянии сначала ругается матом с женщиной, предположительно, своей бабушкой, затем выходит из комнаты и из-за закрытой двери слышны женские крики. Пользователи соцсетей сделали выводы, что он ее бьет.Как сообщили в полицейском главке, данное видео было сделано еще в феврале. По словам собеседника агентства, 19 февраля в полицию обратился пользователь соцсети "Друг вокруг" и сообщил, что один из блогеров из Волгограда грубо обращается с пожилой женщиной. Полицейским удалось установить место его жительства."Были установлены и опрошены 26-летний местный житель, фигурировавший на видео и его бабушка. Во время общения видимых телесных повреждений у женщины не обнаружено, претензий она ни к кому не имеет, от подачи заявления она отказалась", - сообщили в ведомстве.По словам собеседника агентства, после того, как данное видео снова стало распространяться в интернете, полиция проводит дальнейшую проверку.Совет Федерации России предложил установить в Уголовном кодексе РФ отдельную статью за трэш-стримы. Обсуждение началось после стрима видеоблогера Станислава Решетняка (Reeflay) 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. Впоследствии блогера арестовали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем гибель человека, ему грозит до 15 лет колонии.
https://ria.ru/20210219/strimer-1598247269.html
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гумвд, волгоград, происшествия

Полиция в Волгограде опровергла избиение блогером бабушки во время стрима

10:47 10.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОЛГОГРАД, 10 мар – РИА Новости. Следов побоев у пожилой женщины, которую якобы избивал внук во время онлайн-трансляции в Волгограде, не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного ГУМВД.
Ранее издание v1.ru разместило видеоролик стрима, на котором волгоградский блогер в неадекватном состоянии сначала ругается матом с женщиной, предположительно, своей бабушкой, затем выходит из комнаты и из-за закрытой двери слышны женские крики. Пользователи соцсетей сделали выводы, что он ее бьет.
Как сообщили в полицейском главке, данное видео было сделано еще в феврале. По словам собеседника агентства, 19 февраля в полицию обратился пользователь соцсети "Друг вокруг" и сообщил, что один из блогеров из Волгограда грубо обращается с пожилой женщиной. Полицейским удалось установить место его жительства.
"Были установлены и опрошены 26-летний местный житель, фигурировавший на видео и его бабушка. Во время общения видимых телесных повреждений у женщины не обнаружено, претензий она ни к кому не имеет, от подачи заявления она отказалась", - сообщили в ведомстве.
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По словам собеседника агентства, после того, как данное видео снова стало распространяться в интернете, полиция проводит дальнейшую проверку.
Совет Федерации России предложил установить в Уголовном кодексе РФ отдельную статью за трэш-стримы. Обсуждение началось после стрима видеоблогера Станислава Решетняка (Reeflay) 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. Впоследствии блогера арестовали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем гибель человека, ему грозит до 15 лет колонии.
 
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