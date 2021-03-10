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В Минцифры прокомментировали сообщения о сборе биометрии для госуслуг
В Минцифры прокомментировали сообщения о сборе биометрии для госуслуг
Наличие или отсутствие биометрических данных не повлияет на доступ граждан к госуслугам, биометрия призвана усилить безопасность и может быть использована для... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T16:28
2021-03-10T19:04
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
ростелеком
общество
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Наличие или отсутствие биометрических данных не повлияет на доступ граждан к госуслугам, биометрия призвана усилить безопасность и может быть использована для дополнительной авторизации на портале госуслуг лишь по желанию пользователя, заявил замглавы Минцифры Олег Качанов.Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Минцифры якобы планирует ввести "административные меры", в том числе закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг в случае отсутствия биометрических данных пользователя, чтобы активизировать процесс наполняемости Единой биометрической системы."Сбор биометрических данных не повлияет на доступ к госуслугам", - приводятся в сообщении Минцифры слова Качанова.Он напомнил, что сейчас доступ ко всем услугам на едином портале госуслуг осуществляется после авторизации с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) по связке логина и пароля."Биометрические данные также могут быть использованы в будущем лишь по желанию пользователя в качестве дополнительного фактора аутентификации для усиления безопасности доступа в личный кабинет на портале госуслуг. Пользователь сможет сам выбирать способ аутентификации", - заверил Качанов.Ранее в "Ростелекоме" (оператор Единой биометрической системы) объясняли, что наличие данных одновременно в Единой биометрической системе и Единой системе идентификации и аутентификации позволит гражданам получать услуги без предъявления паспорта.Коме того, "Ростелеком" продолжает активное развитие ЕБС. Помимо сдачи биометрии в МФЦ, это также можно будет сделать самому на своем смартфоне. Компания планирует запуск решения для самостоятельной регистрации биометрии с использованием мобильного приложения "Биометрия", говорили ранее в компании.Расширится и сфера применения ЕБС. Так, на основе биометрии граждане смогут проводить оплату "по лицу", проходить на массовые мероприятия на стадионы, подписывать договора с мобильными операторами, получать услуги нотариусов, дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах. В "Ростелекоме" рассчитывают, что все эти меры позволят увеличить скорость наполнения базы и количество регистраций в ЕБС.
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), ростелеком, общество

В Минцифры прокомментировали сообщения о сборе биометрии для госуслуг

16:28 10.03.2021 (обновлено: 19:04 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМеста доступа к электронным порталам госуслуг во флагманском центре "Мои документы в Москве
Места доступа к электронным порталам госуслуг во флагманском центре Мои документы в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Наличие или отсутствие биометрических данных не повлияет на доступ граждан к госуслугам, биометрия призвана усилить безопасность и может быть использована для дополнительной авторизации на портале госуслуг лишь по желанию пользователя, заявил замглавы Минцифры Олег Качанов.
Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Минцифры якобы планирует ввести "административные меры", в том числе закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг в случае отсутствия биометрических данных пользователя, чтобы активизировать процесс наполняемости Единой биометрической системы.
"Сбор биометрических данных не повлияет на доступ к госуслугам", - приводятся в сообщении Минцифры слова Качанова.
Он напомнил, что сейчас доступ ко всем услугам на едином портале госуслуг осуществляется после авторизации с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) по связке логина и пароля.
"Биометрические данные также могут быть использованы в будущем лишь по желанию пользователя в качестве дополнительного фактора аутентификации для усиления безопасности доступа в личный кабинет на портале госуслуг. Пользователь сможет сам выбирать способ аутентификации", - заверил Качанов.
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Ранее в "Ростелекоме" (оператор Единой биометрической системы) объясняли, что наличие данных одновременно в Единой биометрической системе и Единой системе идентификации и аутентификации позволит гражданам получать услуги без предъявления паспорта.
Коме того, "Ростелеком" продолжает активное развитие ЕБС. Помимо сдачи биометрии в МФЦ, это также можно будет сделать самому на своем смартфоне. Компания планирует запуск решения для самостоятельной регистрации биометрии с использованием мобильного приложения "Биометрия", говорили ранее в компании.
Расширится и сфера применения ЕБС. Так, на основе биометрии граждане смогут проводить оплату "по лицу", проходить на массовые мероприятия на стадионы, подписывать договора с мобильными операторами, получать услуги нотариусов, дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах. В "Ростелекоме" рассчитывают, что все эти меры позволят увеличить скорость наполнения базы и количество регистраций в ЕБС.
 
РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)РостелекомОбщество
 
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