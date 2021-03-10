https://ria.ru/20210310/biometriya-1600638201.html

В Минцифры прокомментировали сообщения о сборе биометрии для госуслуг

В Минцифры прокомментировали сообщения о сборе биометрии для госуслуг

Наличие или отсутствие биометрических данных не повлияет на доступ граждан к госуслугам, биометрия призвана усилить безопасность и может быть использована для... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T16:28

2021-03-10T16:28

2021-03-10T19:04

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

ростелеком

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599858370_0:272:3072:2000_1920x0_80_0_0_5e740718e2e37e8a62282ab75853c6e2.jpg

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Наличие или отсутствие биометрических данных не повлияет на доступ граждан к госуслугам, биометрия призвана усилить безопасность и может быть использована для дополнительной авторизации на портале госуслуг лишь по желанию пользователя, заявил замглавы Минцифры Олег Качанов.Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Минцифры якобы планирует ввести "административные меры", в том числе закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг в случае отсутствия биометрических данных пользователя, чтобы активизировать процесс наполняемости Единой биометрической системы."Сбор биометрических данных не повлияет на доступ к госуслугам", - приводятся в сообщении Минцифры слова Качанова.Он напомнил, что сейчас доступ ко всем услугам на едином портале госуслуг осуществляется после авторизации с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) по связке логина и пароля."Биометрические данные также могут быть использованы в будущем лишь по желанию пользователя в качестве дополнительного фактора аутентификации для усиления безопасности доступа в личный кабинет на портале госуслуг. Пользователь сможет сам выбирать способ аутентификации", - заверил Качанов.Ранее в "Ростелекоме" (оператор Единой биометрической системы) объясняли, что наличие данных одновременно в Единой биометрической системе и Единой системе идентификации и аутентификации позволит гражданам получать услуги без предъявления паспорта.Коме того, "Ростелеком" продолжает активное развитие ЕБС. Помимо сдачи биометрии в МФЦ, это также можно будет сделать самому на своем смартфоне. Компания планирует запуск решения для самостоятельной регистрации биометрии с использованием мобильного приложения "Биометрия", говорили ранее в компании.Расширится и сфера применения ЕБС. Так, на основе биометрии граждане смогут проводить оплату "по лицу", проходить на массовые мероприятия на стадионы, подписывать договора с мобильными операторами, получать услуги нотариусов, дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах. В "Ростелекоме" рассчитывают, что все эти меры позволят увеличить скорость наполнения базы и количество регистраций в ЕБС.

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/biometriya-1597833002.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), ростелеком, общество