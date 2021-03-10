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ЦБ раскрыл механизм манипулирования ценами на акции через Telegram-каналы
ЦБ раскрыл механизм манипулирования ценами на акции через Telegram-каналы
ЦБ выявил в пятницу скоординированные действия группы лиц в Telegram-канале, которые призывали купить указанную ими ценную бумагу, чтобы, дождавшись роста на... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:30
2021-03-10T13:35
telegram (приложение)
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ЦБ выявил в пятницу скоординированные действия группы лиц в Telegram-канале, которые призывали купить указанную ими ценную бумагу, чтобы, дождавшись роста на повышенном интересе частных инвесторов-новичков, продать ее, рассказал о схеме разгона акций компании "Россети Юг" директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.ЦБ в минувшую пятницу выявил нерыночные операции с акциями "Россетей Юг" после скоординированных попыток разогнать их цену через Telegram-каналы. Было принято решение о блокировке торговых счетов ряда физических лиц, которые непосредственно совершали данные операции, являлись организаторами, соорганизаторами и принимали участие в координации действий в телеграм-каналах. После предписания ЦБ было заблокировано более 60 счетов физлиц."В данном случае это конкретная операция, когда людей вовлекают купить ценную бумагу в виду того, что она растет, и продать на пике стоимости ценных бумаг. Это не имеет отношение к эмитенту – это имеет отношение к определенному уровню ликвидности ценной бумаги и, возможно, при низкой ликвидности разогнать стоимость и уровень ликвидности этой ценной бумаги и привлечь к ней внимание. Это не связано с эмитентом, по предварительной информации", - добавил он.Акции компании "Россети Юг" начали расти в пятницу как в стоимости, так и в объеме торгов и к 16.00 мск взлетели максимально на 6,73% относительно уровня предыдущих торгов – до 4,995 копейки. Объем торгов акциями компании с 16.00 мск за час превысил 10,37 миллиона рублей, тогда как в среднем часовой объем бумагами редко превышает 200 тысяч рублей, следует из динамики Московской биржи. Всего по итогам пятницы объем торгов составил чуть более 15 миллионов рублей.
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telegram (приложение), центральный банк рф (цб рф), московская биржа, экономика

ЦБ раскрыл механизм манипулирования ценами на акции через Telegram-каналы

13:30 10.03.2021 (обновлено: 13:35 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ЦБ выявил в пятницу скоординированные действия группы лиц в Telegram-канале, которые призывали купить указанную ими ценную бумагу, чтобы, дождавшись роста на повышенном интересе частных инвесторов-новичков, продать ее, рассказал о схеме разгона акций компании "Россети Юг" директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
ЦБ в минувшую пятницу выявил нерыночные операции с акциями "Россетей Юг" после скоординированных попыток разогнать их цену через Telegram-каналы. Было принято решение о блокировке торговых счетов ряда физических лиц, которые непосредственно совершали данные операции, являлись организаторами, соорганизаторами и принимали участие в координации действий в телеграм-каналах. После предписания ЦБ было заблокировано более 60 счетов физлиц.
"Мы посмотрели координацию данных лиц и выявили, что планировалась координация этой бумаги ранее - в 14.00, и в 14.00 должно было быть опубликовано название бумаги – любой бумаги. После этого было перенесены и скоординированы действия на 16.00 мск. В 16.00 в Telegram-канале была названа ценная бумага и призывы, чтобы по этой ценой бумаге покупать, не закрываться друг от друга и дождаться роста. И на тех уже новичках, которые зашли в эти ценные бумаги на условном "хайпе" или на повышенном интересе к ценной бумаге, на них уже закрываться", - рассказал Лях.
"В данном случае это конкретная операция, когда людей вовлекают купить ценную бумагу в виду того, что она растет, и продать на пике стоимости ценных бумаг. Это не имеет отношение к эмитенту – это имеет отношение к определенному уровню ликвидности ценной бумаги и, возможно, при низкой ликвидности разогнать стоимость и уровень ликвидности этой ценной бумаги и привлечь к ней внимание. Это не связано с эмитентом, по предварительной информации", - добавил он.
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Акции компании "Россети Юг" начали расти в пятницу как в стоимости, так и в объеме торгов и к 16.00 мск взлетели максимально на 6,73% относительно уровня предыдущих торгов – до 4,995 копейки. Объем торгов акциями компании с 16.00 мск за час превысил 10,37 миллиона рублей, тогда как в среднем часовой объем бумагами редко превышает 200 тысяч рублей, следует из динамики Московской биржи. Всего по итогам пятницы объем торгов составил чуть более 15 миллионов рублей.
 
Telegram (приложение)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаЭкономика
 
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