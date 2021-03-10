https://ria.ru/20210310/aktsii-1600601184.html

ЦБ раскрыл механизм манипулирования ценами на акции через Telegram-каналы

ЦБ раскрыл механизм манипулирования ценами на акции через Telegram-каналы

ЦБ выявил в пятницу скоординированные действия группы лиц в Telegram-канале, которые призывали купить указанную ими ценную бумагу, чтобы, дождавшись роста на... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T13:30

2021-03-10T13:30

2021-03-10T13:35

telegram (приложение)

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ЦБ выявил в пятницу скоординированные действия группы лиц в Telegram-канале, которые призывали купить указанную ими ценную бумагу, чтобы, дождавшись роста на повышенном интересе частных инвесторов-новичков, продать ее, рассказал о схеме разгона акций компании "Россети Юг" директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.ЦБ в минувшую пятницу выявил нерыночные операции с акциями "Россетей Юг" после скоординированных попыток разогнать их цену через Telegram-каналы. Было принято решение о блокировке торговых счетов ряда физических лиц, которые непосредственно совершали данные операции, являлись организаторами, соорганизаторами и принимали участие в координации действий в телеграм-каналах. После предписания ЦБ было заблокировано более 60 счетов физлиц."В данном случае это конкретная операция, когда людей вовлекают купить ценную бумагу в виду того, что она растет, и продать на пике стоимости ценных бумаг. Это не имеет отношение к эмитенту – это имеет отношение к определенному уровню ликвидности ценной бумаги и, возможно, при низкой ликвидности разогнать стоимость и уровень ликвидности этой ценной бумаги и привлечь к ней внимание. Это не связано с эмитентом, по предварительной информации", - добавил он.Акции компании "Россети Юг" начали расти в пятницу как в стоимости, так и в объеме торгов и к 16.00 мск взлетели максимально на 6,73% относительно уровня предыдущих торгов – до 4,995 копейки. Объем торгов акциями компании с 16.00 мск за час превысил 10,37 миллиона рублей, тогда как в среднем часовой объем бумагами редко превышает 200 тысяч рублей, следует из динамики Московской биржи. Всего по итогам пятницы объем торгов составил чуть более 15 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210205/moshennichestvo-1596184078.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), центральный банк рф (цб рф), московская биржа, экономика