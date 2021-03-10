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Путин и Эрдоган дают старт третьему блоку АЭС "Аккую". Прямая трансляция
Путин и Эрдоган дают старт третьему блоку АЭС "Аккую". Прямая трансляция
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган участвуют в закладке фундамента третьего реактора АЭС "Аккую". Мероприятие проходит в формате... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T15:53
2021-03-10T15:53
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
экономика
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Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган участвуют в закладке фундамента третьего реактора АЭС "Аккую". Мероприятие проходит в формате видеоконференции.АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate — "строй-владей-эксплуатируй". АЭС стоит порядка 20 миллиардов долларов. Строительство первого энергоблока началось в апреле 2018 года.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
LIVE: Путин и Эрдоган запускают строительство третьего блока АЭС "Аккую"
LIVE: Путин и Эрдоган запускают строительство третьего блока АЭС "Аккую"
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видео, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, экономика
Путин и Эрдоган дают старт третьему блоку АЭС "Аккую". Прямая трансляция
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган участвуют в закладке фундамента третьего реактора АЭС "Аккую". Мероприятие проходит в формате видеоконференции.
2021-03-10T15:53
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Путин и Эрдоган дают старт третьему блоку АЭС "Аккую". Прямая трансляция

15:53 10.03.2021
 
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Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган участвуют в закладке фундамента третьего реактора АЭС "Аккую". Мероприятие проходит в формате видеоконференции.
АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.
Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate — "строй-владей-эксплуатируй". АЭС стоит порядка 20 миллиардов долларов. Строительство первого энергоблока началось в апреле 2018 года.
 
АЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреЭкономика
 
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