https://ria.ru/20210310/akkuyu-1600592804.html

Путин и Эрдоган дают старт третьему блоку АЭС "Аккую". Прямая трансляция

Путин и Эрдоган дают старт третьему блоку АЭС "Аккую". Прямая трансляция

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган участвуют в закладке фундамента третьего реактора АЭС "Аккую". Мероприятие проходит в формате... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T15:53

2021-03-10T15:53

2021-03-10T15:53

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

экономика

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Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган участвуют в закладке фундамента третьего реактора АЭС "Аккую". Мероприятие проходит в формате видеоконференции.АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate — "строй-владей-эксплуатируй". АЭС стоит порядка 20 миллиардов долларов. Строительство первого энергоблока началось в апреле 2018 года.

турция

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2021

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LIVE: Путин и Эрдоган запускают строительство третьего блока АЭС "Аккую" LIVE: Путин и Эрдоган запускают строительство третьего блока АЭС "Аккую" 2021-03-10T15:53 true PT35M10S

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