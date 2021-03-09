https://ria.ru/20210309/zoopark-1600043617.html

В Португалии сотрудники зоопарка начали развлекать скучающих животных

В Португалии сотрудники зоопарка начали развлекать скучающих животных

В Порту служители зоопарка Santo Inácio в период пандемии стали придумывать развлечения для животных, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T01:17

2021-03-09T01:17

2021-03-09T01:17

животные

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туризм

порту (округ)

новости - туризм

португалия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Порту служители зоопарка Santo Inácio в период пандемии стали придумывать развлечения для животных, сообщает "ЕвроПульс".Из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом в зоосаде стало гораздо меньше посетителей, и звери начали скучать. Большую часть дня, не менее 20 часов, они теперь спят — даже те виды, которые обычно ведут себя активно.Чтобы подбодрить подопечных, работники подобрали несложные, но довольно действенные методы. Так, они оставляют в клетках приматов игрушки и головоломки — особенной популярностью пользуются коробки, куда те любят залезать.Коробки используются и для занятий с другими питомцами. В них служители подкладывают разные "сюрпризы". Для травоядных это могут быть остатки сена со "стола" их соседей из других вольеров. Для хищников — сено из подстилок других животных или кости крупного рогатого скота. Запахи возбуждают любопытство, и обитатели начинают исследовать "посылку" и играть с ней.При этом служители стараются не взаимодействовать с животными напрямую, потому что одна из задач зоопарка — сохранить дикие повадки зверей.

https://ria.ru/20210206/koshki-1596172388.html

порту (округ)

португалия

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животные, коронавирус covid-19, туризм, порту (округ), новости - туризм, португалия