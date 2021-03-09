https://ria.ru/20210309/zoopark-1600043617.html
В Португалии сотрудники зоопарка начали развлекать скучающих животных
В Португалии сотрудники зоопарка начали развлекать скучающих животных
В Порту служители зоопарка Santo Inácio в период пандемии стали придумывать развлечения для животных, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T01:17
2021-03-09T01:17
2021-03-09T01:17
животные
туризм
коронавирус covid-19
туризм
порту (округ)
новости - туризм
португалия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151176/89/1511768931_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f4dfe163561c7fcc737c91023524799f.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Порту служители зоопарка Santo Inácio в период пандемии стали придумывать развлечения для животных, сообщает "ЕвроПульс".Из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом в зоосаде стало гораздо меньше посетителей, и звери начали скучать. Большую часть дня, не менее 20 часов, они теперь спят — даже те виды, которые обычно ведут себя активно.Чтобы подбодрить подопечных, работники подобрали несложные, но довольно действенные методы. Так, они оставляют в клетках приматов игрушки и головоломки — особенной популярностью пользуются коробки, куда те любят залезать.Коробки используются и для занятий с другими питомцами. В них служители подкладывают разные "сюрпризы". Для травоядных это могут быть остатки сена со "стола" их соседей из других вольеров. Для хищников — сено из подстилок других животных или кости крупного рогатого скота. Запахи возбуждают любопытство, и обитатели начинают исследовать "посылку" и играть с ней.При этом служители стараются не взаимодействовать с животными напрямую, потому что одна из задач зоопарка — сохранить дикие повадки зверей.
https://ria.ru/20210206/koshki-1596172388.html
порту (округ)
португалия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151176/89/1511768931_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9dd019747749b5b50f2ae9f43e5e77a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
животные, коронавирус covid-19, туризм, порту (округ), новости - туризм, португалия
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости.
В Порту служители зоопарка Santo Inácio в период пандемии стали придумывать развлечения для животных, сообщает
"ЕвроПульс".
Из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом в зоосаде стало гораздо меньше посетителей, и звери начали скучать. Большую часть дня, не менее 20 часов, они теперь спят — даже те виды, которые обычно ведут себя активно.
Чтобы подбодрить подопечных, работники подобрали несложные, но довольно действенные методы. Так, они оставляют в клетках приматов игрушки и головоломки — особенной популярностью пользуются коробки, куда те любят залезать.
Коробки используются и для занятий с другими питомцами. В них служители подкладывают разные "сюрпризы". Для травоядных это могут быть остатки сена со "стола" их соседей из других вольеров. Для хищников — сено из подстилок других животных или кости крупного рогатого скота. Запахи возбуждают любопытство, и обитатели начинают исследовать "посылку" и играть с ней.
При этом служители стараются не взаимодействовать с животными напрямую, потому что одна из задач зоопарка — сохранить дикие повадки зверей.