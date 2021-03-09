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Зеленский заявил о готовности лично встретиться с Путиным
Зеленский заявил о готовности лично встретиться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если встреча в "нормандском формате" не состоится, он найдет возможность провести переговоры с каждым из... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:34
2021-03-09T17:42
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
донецкая народная республика
владимир зеленский
оон
париж
украина
в мире
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КИЕВ, 9 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если встреча в "нормандском формате" не состоится, он найдет возможность провести переговоры с каждым из лидеров четырех государств."Нормандский формат" переговоров по ситуации в Донбассе существует с 2014 года. В них принимают участие лидеры России, Франции, Германии и Украины. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца, однако этого не случилось, стороны на разных уровнях готовят новый саммит."Как говорят, если гора не идет к Магомеду, то ничего страшного — значит, я встречусь с каждым отдельно. То есть откладывать постоянно решение этого важного вопроса не выйдет", — сказал Зеленский на пресс-конференции.Он также считает, что санкции против ряда телеканалов и лидера партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука не должны сказаться на переговорах в рамках контактной группы по Донбассу. При этом он сам увязал ограничения с возросшей напряженностью в зоне конфликта."Я считаю, что если люди со здравым умом — это не должно влиять, но вы понимаете, что последствия есть: мы понимаем, что увеличилось количество провокаций на фронте", — сказал Зеленский. По его словам, в среду пройдет очередная встреча группы.Обострение ситуации в ДонбассеКонфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.
https://ria.ru/20210305/donbass-1599953373.html
https://ria.ru/20210303/gibel-1599842073.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210306/zelenskiy-1600193589.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, донецкая народная республика, владимир зеленский, оон, париж, украина, в мире

Зеленский заявил о готовности лично встретиться с Путиным

15:34 09.03.2021 (обновлено: 17:42 09.03.2021)
 
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© AP Photo / Ian Langsdon
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КИЕВ, 9 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если встреча в "нормандском формате" не состоится, он найдет возможность провести переговоры с каждым из лидеров четырех государств.
"Нормандский формат" переговоров по ситуации в Донбассе существует с 2014 года. В них принимают участие лидеры России, Франции, Германии и Украины. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца, однако этого не случилось, стороны на разных уровнях готовят новый саммит.
"Как говорят, если гора не идет к Магомеду, то ничего страшного — значит, я встречусь с каждым отдельно. То есть откладывать постоянно решение этого важного вопроса не выйдет", — сказал Зеленский на пресс-конференции.
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Он также считает, что санкции против ряда телеканалов и лидера партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука не должны сказаться на переговорах в рамках контактной группы по Донбассу. При этом он сам увязал ограничения с возросшей напряженностью в зоне конфликта.
"Я считаю, что если люди со здравым умом — это не должно влиять, но вы понимаете, что последствия есть: мы понимаем, что увеличилось количество провокаций на фронте", — сказал Зеленский. По его словам, в среду пройдет очередная встреча группы.
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Обострение ситуации в Донбассе

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.
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