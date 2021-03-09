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В Роспотребнадзоре рассказали о возможной опасности свежей зелени
В Роспотребнадзоре рассказали о возможной опасности свежей зелени
Какую опасность может представлять собой свежая зелень из магазина, объяснила в интервью радио Sputnik начальник отдела надзора по гигиене питания Управления... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T04:11
2021-03-09T04:11
надежда раева
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Какую опасность может представлять собой свежая зелень из магазина, объяснила в интервью радио Sputnik начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.В зелени содержатся практически все микроэлементы, необходимые для роста и развития организма, однако этот товар не всегда соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям, отметила она. Речь идет, например, о токсичных элементах, которые могут накапливаться в растениях, поступая из почвы.Зелень, выращенная без соблюдения правил безопасности, в необорудованных теплицах, может также содержать яйца гельминтов, продолжила она. Употребление в пищу продукции подобного качества приводит к развитию заболеваний – гельминтоза, аскоридоза."В прошлом году 0,3% исследованных образцов содержали яйца гельминтов, а это уже серьезная опасность для жизни и здоровья, потому что паразиты оказывают не только аллергическое воздействие, но и воздействие на внутренние органы: печень, почки и так далее. Все зависит от места локализации гельминта", – объяснила специалист Роспотребнадзора.Определенный процент зелени, поступающей на прилавки магазинов, не соответствует микробиологическим показателям, продолжила она."В прошлом году 2,2% исследованных проб не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, в основном это относится к нарезанной зелени, которая хранится и реализуется в индивидуальных упаковках", – уточнила Надежда Раева.С осторожностью следует употреблять зелень людям, имеющим некоторые хронические заболевания, потому что этот продукт дает большую нагрузку на поджелудочную железу и кишечник. Например, если не пить достаточно воды, то зелень может привести к обострению язвенных заболеваний, а также заболеваний прямой кишки. Встречается и индивидуальная непереносимость этого продукта. Если подобные риски отсутствуют, то употреблять приблизительно по 100-150 граммов зелени в день полезно, объяснила эксперт.Однако свежую зелень из магазина нельзя использовать без дополнительной обработки. Как правило, достаточно промыть растения проточной водой. Но перед тем, как давать зелень ребенку, лучше обдать ее кипятком, советует Надежда Раева.Чтобы избавиться от токсичных элементов, специалист предлагает замачивать продукт в растворе соли или уксуса: одна столовая ложка на литр воды."При замачивании в раствор уходит до 30% нитратов, кроме того, всплывают на поверхность яйца гельминтов", – объяснила Надежда Раева в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210305/maslenitsa-1600011636.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210302/pitanie-1599576451.html
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надежда раева, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), общество

В Роспотребнадзоре рассказали о возможной опасности свежей зелени

04:11 09.03.2021
 
© Фото : Дмитрий Ухов и Александр КолпаковПетрушку режем крупно - тонкая нарезка здесь неуместна
Петрушку режем крупно - тонкая нарезка здесь неуместна - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Фото : Дмитрий Ухов и Александр Колпаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Какую опасность может представлять собой свежая зелень из магазина, объяснила в интервью радио Sputnik начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.
В зелени содержатся практически все микроэлементы, необходимые для роста и развития организма, однако этот товар не всегда соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям, отметила она. Речь идет, например, о токсичных элементах, которые могут накапливаться в растениях, поступая из почвы.
"В прошлом году у нас 1,1% продукции не соответствовали требованиям, и прежде всего несоответствие отмечалось по повышенному содержанию нитратов", – сообщила Надежда Раева.
Зелень, выращенная без соблюдения правил безопасности, в необорудованных теплицах, может также содержать яйца гельминтов, продолжила она. Употребление в пищу продукции подобного качества приводит к развитию заболеваний – гельминтоза, аскоридоза.
"В прошлом году 0,3% исследованных образцов содержали яйца гельминтов, а это уже серьезная опасность для жизни и здоровья, потому что паразиты оказывают не только аллергическое воздействие, но и воздействие на внутренние органы: печень, почки и так далее. Все зависит от места локализации гельминта", – объяснила специалист Роспотребнадзора.
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Определенный процент зелени, поступающей на прилавки магазинов, не соответствует микробиологическим показателям, продолжила она.
"В прошлом году 2,2% исследованных проб не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, в основном это относится к нарезанной зелени, которая хранится и реализуется в индивидуальных упаковках", – уточнила Надежда Раева.
С осторожностью следует употреблять зелень людям, имеющим некоторые хронические заболевания, потому что этот продукт дает большую нагрузку на поджелудочную железу и кишечник. Например, если не пить достаточно воды, то зелень может привести к обострению язвенных заболеваний, а также заболеваний прямой кишки. Встречается и индивидуальная непереносимость этого продукта. Если подобные риски отсутствуют, то употреблять приблизительно по 100-150 граммов зелени в день полезно, объяснила эксперт.
Однако свежую зелень из магазина нельзя использовать без дополнительной обработки. Как правило, достаточно промыть растения проточной водой. Но перед тем, как давать зелень ребенку, лучше обдать ее кипятком, советует Надежда Раева.
Чтобы избавиться от токсичных элементов, специалист предлагает замачивать продукт в растворе соли или уксуса: одна столовая ложка на литр воды.
"При замачивании в раствор уходит до 30% нитратов, кроме того, всплывают на поверхность яйца гельминтов", – объяснила Надежда Раева в интервью радио Sputnik.
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Надежда РаеваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)Общество
 
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