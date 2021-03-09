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Смартфоны научат заряжаться за считанные минуты
Смартфоны научат заряжаться за считанные минуты
Xiaomi разрабатывает смартфон, способный заряжаться от сетевого устройства нового типа до 100 процентов за несколько минут. О разработке китайской компании... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T11:29
2021-03-09T11:29
наука
xiaomi inc
google android
технологии
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Xiaomi разрабатывает смартфон, способный заряжаться от сетевого устройства нового типа до 100 процентов за несколько минут. О разработке китайской компании сообщает GSMArena со ссылкой на инсайдеров.Презентация смартфона, с поддержкой быстрой проводной зарядкой мощностью в 200 Вт, запланирована на второе полугодие 2021 года. Возможно, выход этой модели состоится и раньше — такую опцию может получить "ультимативный флагман" Xiaomi Mi 11 Ultra.В прошлом году Xiaomi уже показала смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra, зарядный блок которого обеспечивал мощность 120 Вт. В 2021 году телефоны с аналогичными зарядками представили Vivo и Nubia.
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60
xiaomi inc, google android, технологии

Смартфоны научат заряжаться за считанные минуты

11:29 09.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкUSB-зарядка в вагоне поезда нового поколения "Москва-2020" Московского метрополитена
USB-зарядка в вагоне поезда нового поколения Москва-2020 Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Xiaomi разрабатывает смартфон, способный заряжаться от сетевого устройства нового типа до 100 процентов за несколько минут. О разработке китайской компании сообщает GSMArena со ссылкой на инсайдеров.
Презентация смартфона, с поддержкой быстрой проводной зарядкой мощностью в 200 Вт, запланирована на второе полугодие 2021 года. Возможно, выход этой модели состоится и раньше — такую опцию может получить "ультимативный флагман" Xiaomi Mi 11 Ultra.
В прошлом году Xiaomi уже показала смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra, зарядный блок которого обеспечивал мощность 120 Вт. В 2021 году телефоны с аналогичными зарядками представили Vivo и Nubia.
 
НаукаXiaomi IncGoogle AndroidТехнологии
 
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